Sospecha periodística

Ayer domingo fui sospechoso primero y, justo después, no sé si admirado o cuestionado por cuanto a mi salud mental. Los domingos cierran las cafeterías ... donde suelo desayunar y, además de mi IDEAL, me gusta comprar otro diario con la vana pretensión de dedicarle un par de horas a la noble y cada vez más vetusta actividad de leer la prensa en papel.

«¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?», podrían ustedes preguntarse. El caso es que fui a una cafetería donde no me conocen y, concentrado como estaba en la lectura, no me percaté de que un hombre mayor con cara de padecer mono —que tenía síndrome de abstinencia— estaba como loco buscando el diario de la casa.

Me enteré de la movida cuando una camarera, joven ella, y con toda la educación, me preguntó si mi periódico era mío. Y a pesar de que le dije que sí, insistió por si acaso se estuviera produciendo algún malentendido: «¿Pero los dos? ¿Los dos son suyos?».

Hasta ahí, la sospecha. Levanté la mirada y, con voz confianzuda, mostrando ambas portadas, claramente diferentes desde la cabecera, le confirmé que sí. Que era el legítimo propietario de ambos periódicos.

Fue entonces cuando atisbé una expresión en su rostro que, pasadas las horas, sigo sin ser capaz de descifrar. ¿Sería de admiración, ante tamaña muestra de compromiso ciudadano con la libertad informativa?

Mucho me temo, sin embargo, que sus ojos mostraban más bien estupefacción, una vez despejada la duda de la credibilidad. ¿En serio? ¿En serio hay personas, gente que va a un kiosco y, no contenta con llevarse una de esas antiguallas llamadas 'periódico' —o como se diga— se lleva dos diferentes un mismo día?

Efectivamente, como espetara el torero sobre el filósofo, hay gente pa'tó. Incluso para comprarse dos periódicos un lluvioso domingo por la mañana sabiendo que ni de coña te va a dar tiempo a leerlos antes de que acabe el día.