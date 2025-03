Al sabor por el saber

Comenta Compartir

Estos días los estoy pasando en Gran Canaria. Me he venido a Terrae, el encuentro internacional dedicado a la gastronomía rural y, además de pasándolo ... muy bien, estoy aprendiendo mucho. He conocido, en vivo y en directo, sobre el terreno, el proceso de extracción la sal marina que hacen en Tenefé. Hemos ido por un camino de cabras —nunca mejor dicho— para visitar las instalaciones de Quesería La Gloria, que cuenta con un rebaño de varios cientos de cabezas para ver desde cómo se las ordeña a cómo comen y viven.

Y lo más reciente: nos embarcamos en un catamarán para adentrarnos en las instalaciones de Aquanaria, en mar abierto, en pleno Atlántico, con una mar picada que, además de ponernos como sopas a quienes navegábamos fuera, en la proa del barco, ha revuelto las tripas de más de uno y más de dos. Después, al probar la flor y la escama de sal, los quesos más o menos curados y la lubina que han preparado en el propio barco un par de cocineros isleños que no se han arredrado para guisar a pesar del vaivén del mar; he disfrutado mucho más de cada bocado. Conocer de dónde vienen los alimentos, patear el terreno in situ, oler y palpar además de ver y escuchar; hace que, después, el paladear los platos elaborados con ellos adquiera una dimensión especial y cobre otro valor. Cuando haces un viaje así, vuelves convencido de que el producto tratado de forma artesanal y cuidadosa es algo único. Singular. Te vuelves con la sensación de que vale mucho, muchísimo más de lo que cuesta. Lo bueno de congresos como Terrae es que Vocento Gastronomía tiene la capacidad de conectar a los mejores cocineros del país, de los 'estrellados' y 'soleados', con los cocineros del territorio donde se celebra el congreso. Y con los de fuera, que tenemos colombianos, italianos y portugueses. Se conocen, hablan, intercambian experiencias y pareceres… También conecta a los cocineros con los productores locales. Y de ahí surgen posibilidades de negocio. Y estamos quienes lo contamos, que somos toda una tribu, cámaras, móviles y portátiles en ristre. Siempre que la gente de Vocento te propone ir a un congreso o a un encuentro gastronómico, sabes que van a pasar muchas cosas y muy interesantes todas ellas. Que te van a sacudir las neuronas y a espolear la mente. ¡Impagable!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Gastronomía

Cocineros