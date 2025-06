El proceso de documentación

Comenta Compartir

Cuando mi madre me pillaba otra vez bebido trataba de escaparme por la tangente aduciendo que, las mías, eran borracheras literarias. Y no porque me ... juntara en los bares con poetas, cuentistas, columnistas y otra gente de mal vivir, precisamente. «Mamá, si es que yo quiero dedicarme al realismo sucio, como Raymond Carver». A Bukowski no lo mentaba, no fuera a ser peor el remedio que la enfermedad. Y como no terminaba de convencerla, terciaba por otro lado, apelando más a sus lecturas que a las mías: «¡A ver si te crees que Quevedo, Cervantes y los del género picaresco eran unos santos varones!». No colaba, claro. Pero yo lo intentaba.

Es tan absorbente, interesante y adictivo un buen proceso de documentación que puede terminar convertido en un fin en sí mismo. De hecho, sigo bebiendo –con moderación, o algo parecido–, pero no hay rastro en mi bibliografía ni de realismo sucio en forma de cuentos ni de novelas picarescas. Sin embargo, no pierdo la esperanza. A ver lo que dicen los resultados de mi próxima analítica… Mucho se está criticando a Leire Díez, a la que se acusa de 'fontanera del PSOE', por tratar de justificar sus 'investigaciones' sobre la UCO como parte del proceso de documentación para un futuro libro. ¡Pues claro que sí, Leire! ¡Qué sabrá esa gente que jamás ha escrito ni la lista de la compra lo dura, exigente y comprometida que es la joía documentación! Que Leire haya puesto el foco nada más y nada menos que en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la encargada de investigar las formas más graves de delincuencia en nuestro país y al mismísimo crimen organizado, dice mucho de su arrojo y valentía. ¿Quién investiga a los investigadores?, parafraseando el 'Who Watches the Watchmen?' de Juvenal y Alan Moore. ¿He dicho la UCO, así en general? ¡Uy, no! Que Leire, casualmente, ha puesto el foco en uno de los mandos que investiga lo de Koldo y la mujer y el hermano de Pedro Sánchez. ¡Ays, qué puntería! Desde luego, el sainete berlanguiano de estos días le va a permitir a Leire escribir un pedazo de libro. Pero yo, si fuera ella, lo centraría en todo lo que le pasó durante el proceso de documentación para la escritura de ese otro libro que habrá que ver si alguna vez llega a escribirse. Y a publicarse.

