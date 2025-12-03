Política, amores y desamores

Hablemos de política y romanticismo. Será que hace mucho frío y el cuerpo me pide sofá, mantita y temporadas completas de comedias románticas. Pero como ... no puedo satisfacerle, lo sublimo así. Empecemos por la relación entre Pedro Sánchez y Junts. He leído poesía erótica de menor calado e intensidad que los requiebros de nuestro presidente, tan guapo él, al partido independentista catalán. Es que ni el Libro del Buen Amor, oigan. Y es difícil encontrar tanto desdén como el que muestra Miriam Nogueras. Su última declaración: «Hemos roto y hemos roto de verdad». ¡Por favor! ¡Cuánto drama en tamaña aseveración!

Tras tantos meses de amagos, amenazas y sustillos, Miriam pega duro. Aún así, anima a Pedro Sánchez a tomar decisiones, lo que le permite abrigar una mínima esperanza de que lo suyo tiene arreglo. «Los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados», ha dicho. Y es que esos 'buenos' partidos son duros e inconmovibles… Ahora resulta que a Ábalos, ni conocerle.

Fíjense, también, en lo que le espetó Turull, otro 'juntero', a Feijóo cuando este empezó a rondarles: «A los empresarios catalanes no les tiene que pedir ayuda, sino perdón». ¡Eso es despecho y no lo de boleros, coplas, tangos y demás géneros arrebatados del dolor y el abandono, como certeramente los definió nuestro querido Alfonso Salazar!

Al presidente del PP, los partidos nacionalistas no le quieren ver ni en pintura. Es el epítome, el ejemplo mejor acabado del célebre «Contigo no, bicho». El único cortejo posible que le queda es el de los chulazos de Vox. Y luego están esas izquierdas desunidas pasto de los celos, las envidias y los resquemores.

El amor se termina rompiendo de tanto usarlo. Miren lo de Pinos Puente, donde los concejales de IU se han hartado del PSOE y firman una moción de censura con el PP y ante notario –eso es ir en serio, pero en serio de verdad– para descabalgar a los socialistas del poder con el apoyo de los independientes. Triángulo amoroso y a contracorriente. Amores imposibles. ¿Amores perros?

Y nos queda el fin del amor por dejadez, como lo acontecido en Nevada, donde los concejales del PSOE han firmado una moción de censura contra la alcaldesa, de su propio partido, que lleva ocho meses de baja. Además, ha vendido la casa y se las ha pirado del pueblo. Si eso no es abandono del hogar conyugal, yo ya no sé.