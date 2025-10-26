Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Picasso y los Panteras Rosas

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:58

Comenta

Me pareció de ser muy envidiosos, lo de los franceses. Estábamos todavía elucubrando sobre la desaparición del Picasso cuando nuestros vecinos nos birlaron los titulares ... con el robo en el Louvre. Fue, claramente, para ningunear a Granada, que estaba en boca de todos y amenazaba la 'grandeur' artística gabacha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  4. 4 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  5. 5

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  6. 6

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  7. 7

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita
  8. 8 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  9. 9 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  10. 10 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Picasso y los Panteras Rosas