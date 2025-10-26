El Picasso y los Panteras Rosas
Granada
Domingo, 26 de octubre 2025, 22:58
Me pareció de ser muy envidiosos, lo de los franceses. Estábamos todavía elucubrando sobre la desaparición del Picasso cuando nuestros vecinos nos birlaron los titulares ... con el robo en el Louvre. Fue, claramente, para ningunear a Granada, que estaba en boca de todos y amenazaba la 'grandeur' artística gabacha.
En nuestro grupo de guasap negro-criminal, yo había apostado por la 'culpabilidad' del tenedor del cuadro en origen, con los seguros de por medio. Imaginen qué cara se me quedó al saber lo del paquete olvidado en el rellano y la atenta vecina que lo recogió para que no se perdiera. Habíamos pasado de Lupin a la Rue del Percebe, sin solución de continuidad. ¿Y la parada en Deifontes? Todas nuestras teorías por el sumidero.
Y es que lo de transportar arte no es nada de fácil. Hace años, mi querido colega Gustavo Gómez y yo nos vinimos arriba y tratamos de organizar una exposición en Granada Noir por nuestros propios medios. Algo sencillo, no se vayan a pensar. Tanto que, cuando contactamos con la empresa de transportes especializada, nos dejó en visto. Y cuando ofrecimos imaginativas y creativas posibles soluciones, con todo nuestro cándido voluntarismo, a pique estuvimos de perder una buena amistad. ¡Una y no más!
Total, que fijé el Louvre en mi GPS de actualidad policial, rendido a la evidencia que lo del Picasso empaquetado y extraviado no daba para más. ¿Y qué es lo primero que me encuentro? Que los sospechosos de haber dado el 'golpe del siglo' de este año son conocidos como Panteras Rosas. ¡Los Panteras Rosas! ¡Amos, anda! ¿En serio? ¿Los Panteras Rosas?
Que no se crean que es despectivo. Que sería una banda de exmilitares balcánicos con 200 miembros y un currículo a sus espaldas que da miedito. ¡Pero Los Panteras Rosas, joder! ¡Más rechufla para el pobre Macron!
