Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Picasso llega a Granada

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

¡Ya está aquí el Picasso de la polémica! El Picasso perdido pero nunca robado. El Picasso tan despistado como bien custodiado. El Picasso que ... nos hizo fantasear con una trama negro-criminal de altos vuelos y que no tardó en desinflarse como un suflé artístico. Desde esta mañana, 'Naturaleza muerta con guitarra' se puede contemplar en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural CajaGranada en el marco de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' y que tengo muchas ganas de ir a ver, haciendo doblete con la muestra dedicada a Pablo Iglesias –el genuino y original– organizada por la activa e inquieta Sociedad Fabiana Española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  3. 3 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  4. 4 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  5. 5 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  6. 6 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  7. 7 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, en la lista de los más ricos de España
  10. 10 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Picasso llega a Granada