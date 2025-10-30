Más para Parques y Jardines

Hay que escribirlo así, en mayúsculas. Parques y Jardines. Y hay que sentirse orgullosos de que el Ayuntamiento de Granada vaya a dedicar más recursos ... a dicho negociado. Nos lo cuenta Pablo Rodríguez: 800 árboles más al año en la capital y una piporrá de millones para cuidar ese verde que te quiero verde. Es algo justo y necesario.

Desde que empezamos a pensar en Biotopías, ese encuentro que conecta la cultura con las ciencias naturales gracias al patrocinio de Fundación Unicaja, me siento cada vez más preocupado y concernido por todo lo que tiene que ver con la naturaleza, también en las ciudades… ¡sobre todo en las ciudades!

Digo lo de 'sobre todo en las ciudades' no porque no me preocupe la naturaleza salvaje, sino porque cada vez más gente vive en entornos urbanos y, para nuestra salud y bienestar, apostarlo (casi) todo al verde es cada vez más necesario.

Lo hablamos hace unas semanas, a partir del libro de Kathy Willis, 'Las bondades de la naturaleza'. Y lo repetimos después de leer 'El puente donde habitan las mariposas', de Nazareth Castellanos. Y lo seguimos reafirmando gracias a 'Patogénesis', de Jonathan Kennedy. Vivir más en conexión con la naturaleza no implica tenerse que ir al Amazonas o a Canadá, vistiendo una camisa de cuadros. Se puede aprovechar lo mucho y bueno que nos aportan los árboles, las plantas y la biodiversidad sin necesidad de coger el coche, trasponer a cualquiera de nuestras sierras y parques naturales y calzarse unas botas de montaña.

Pasear por entornos vegetales, sentarse a leer bajo un árbol o, sencillamente respirar cerca de plantas y arbustos es bueno para la salud física, mental, espiritual y emocional. E, insisto, no hace falta abrazar árboles para que esos buenos efectos se dejen sentir. Aunque tampoco tiene nada de malo hacerlo, a lo de abrazar árboles me refiero, siempre que ajustemos tamaño, talla, peso y envergadura.

Por todo ello, me alegro de que nuestro Ayuntamiento vaya a prestar más y mejor atención a los parques, jardines y calles arboladas de Granada. A ver si así, cuando toque hacer reformas urbanas, dejamos de encontrarnos con los sempiternos informes de los técnicos municipales que aconsejan talar decenas de árboles por encontrarse en mal estado y ser un peligro para vecinos y viandantes. Cada uno de los árboles de nuestra ciudad es un tesoro que debemos cuidar y proteger entre todos.