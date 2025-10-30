Más para Parques y Jardines

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Lens

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:13

Hay que escribirlo así, en mayúsculas. Parques y Jardines. Y hay que sentirse orgullosos de que el Ayuntamiento de Granada vaya a dedicar más recursos ... a dicho negociado. Nos lo cuenta Pablo Rodríguez: 800 árboles más al año en la capital y una piporrá de millones para cuidar ese verde que te quiero verde. Es algo justo y necesario.

