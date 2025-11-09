Nuevos (y viejos) espacios culturales

Me fascinó el #GranadaPuede de ayer sobre la factoría de talentos que es nuestra tierra y la importancia de conseguir que tanto genio, ingenio, trabajo ... y vocación se pueda quedar aquí, sin verse obligado a emigrar. ¡Qué pléyade de gente joven haciendo cosas interesantes! Conecto los centros formativos donde se educa a la gente joven en disciplinas artísticas tan diferentes como la actuación, el baile, las artes aplicadas, la música, el teatro, la literatura, el cine, el cómic, etc. con los centros culturales y expositivos donde pueden (o deberían poder) mostrar y lucir su trabajo en nuestra provincia.

Este año, en Granada Noir, el festival multicultural patrocinado por Cervezas Alhambra, hemos 'okupado' cada día un espacio diferente, de la Biblioteca Francisco Ayala del Zaidín a Palacio de Condes de Gabia, pasando por el Espacio V Centenario de la UGR, el Auditorio Manuel de Falla y, por supuesto, los bares; toda una filosofía que permite desacralizar las conversaciones literarias y hacerlas horizontales y democráticas.

Entre los espacios de este año, me ha encantado 'descubrir' la Sala Jiménez Torrecillas de la estación Alcázar Genil del Metropolitano de Granada. Hacía tiempo que un lugar no me generaba tal cúmulo de sensaciones. Hay fuerza telúrica y belleza salvaje. El pasado más remoto y atávico conecta con un espectacular diseño futurista. Piedra, madera, acero y cristal nos regalan un lugar llamado a convertirse en referente cultural en Granada. Un hito más para la candidatura para 2031.

Hasta ahora había acogido música, con el Festival de la Guitarra y el de Jazz. Me encanta que haya sido Granada Noir el primer festival que ha organizado allí conversaciones literarias y artísticas en torno a la novela y al cómic. ¡Y qué caras ponían autores, artistas y público al entrar! De maravilla y alucine para arriba. Los medios técnicos con los que cuenta son excepcionales y su personal… ¡chapeau! Y también me encantó hablar de novela negra con trasfondo histórico en la Casa de Mariana Pineda, un edificio fascinante que, les confieso, no conocía. Es alucinante tener 55 palos y medio y seguir descubriendo sitios y lugares 'nuevos' en esta Granada nuestra que no se termina nunca.

Y luego están las calles y plazas de nuestra ciudad, el mejor escenario posible, también, para hablar de literatura. Los recorridos con Alfonso Salazar y Susana Martín Gijón por los escenarios de sus novelas histórico-policíacas fueron alucinantes.

Ya les cuento con más detalle otro día.