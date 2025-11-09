Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuevos (y viejos) espacios culturales

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:38

Comenta

Me fascinó el #GranadaPuede de ayer sobre la factoría de talentos que es nuestra tierra y la importancia de conseguir que tanto genio, ingenio, trabajo ... y vocación se pueda quedar aquí, sin verse obligado a emigrar. ¡Qué pléyade de gente joven haciendo cosas interesantes! Conecto los centros formativos donde se educa a la gente joven en disciplinas artísticas tan diferentes como la actuación, el baile, las artes aplicadas, la música, el teatro, la literatura, el cine, el cómic, etc. con los centros culturales y expositivos donde pueden (o deberían poder) mostrar y lucir su trabajo en nuestra provincia.

