Que entre el niño del jefe

Qué desazón al leer la información sobre la presunta trama corrupta de la Policía Local de Granada. Y llama la atención la contumacia con la ... que los gobiernos del PP, solos o en compañía de otros, ponían de jefe, una y otra vez, al que terminó por 'dimitir' obligado por las circunstancias y por la magnitud del escándalo. Que haya 43 investigados, incluido el psicólogo que usaba los psicotécnicos en su práctica fraudulenta, de nuevo presuntamente, habla bien a las claras del nivel de podredumbre alcanzado. Y ahí están, corrompidos y corruptores, tan pichis. Y todo para que entraran en la Policía Local el niño del jefe y el yerno de no sé qué otro carguillo. Cutre, casposo, lamentable, penoso…

Me gustaría saber, ya lo escribí, cómo llevan todo esto los policías que sí consiguieron acceder a sus puestos por justicia y merecimiento, dejándose las pestañas en los libros y los músculos en los gimnasios. Y ya les vale a los distintos alcaldes y alcaldesa populares de Granada y a los regidores del ramo del PP, su empeño en volver a poner como jefe a un tipo de esta catadura. Y lo que le defendieron en su momento, a pesar de la actuación de la Udef, apelando al comodín de la presunción de inocencia y, contra viento, marea y todo tipo de evidencias, mantenerle en su puesto. ¡Sostenella y no enmendalla, que es de los 'nuestros'! Telita…

Es triste y descorazonador, pero sobre todo, es indignante. Que el cuerpo encargado de mantener la seguridad y el orden en Granada y otros pueblos como Albolote o Algarinejo esté así de podrido, urdiendo una lamentable trama de enchufados y enchufadores. Una vez levantado el secreto del sumario, sigue quedando mucho bochorno por soportar. Y mucho descrédito. Y todo ello sin entrar en el otro escandalazo, el del Viogen, igualmente lacerante y del que no quiero volver a escribir porque se me llevan los demonios. Menudos perlas hemos tenido y seguimos teniendo en la Policía Local. Mucho ánimo a las decenas de buenos y honrados agentes que están a pie del cañón. Y de calle.