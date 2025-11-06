Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Que entre el niño del jefe

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:25

Qué desazón al leer la información sobre la presunta trama corrupta de la Policía Local de Granada. Y llama la atención la contumacia con la ... que los gobiernos del PP, solos o en compañía de otros, ponían de jefe, una y otra vez, al que terminó por 'dimitir' obligado por las circunstancias y por la magnitud del escándalo. Que haya 43 investigados, incluido el psicólogo que usaba los psicotécnicos en su práctica fraudulenta, de nuevo presuntamente, habla bien a las claras del nivel de podredumbre alcanzado. Y ahí están, corrompidos y corruptores, tan pichis. Y todo para que entraran en la Policía Local el niño del jefe y el yerno de no sé qué otro carguillo. Cutre, casposo, lamentable, penoso…

ideal Que entre el niño del jefe