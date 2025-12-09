Se va a llevar el blanco nube

Ese blanco tan esponjoso, etéreo y suavecito. El blanco borreguito, tan acariciable. El blanco prístino y primigenio, puro y sin contaminar, pero cálido y abrazador. ... Ése es el color que se va a llevar en 2026, aunque a algunas y algunos nos parezca tirando a soso y pelín aburrido.

Lo ha dictaminado el Pantone Color Institute que cada año elige un color según las tendencias y el espíritu de los tiempos. Y para el ejercicio en ciernes ha dictaminado que nos toca una modalidad de blanco bautizada como 'Cloud Dancer', que podríamos traducir como 'Nube Danzarina'. ¿O sería más bien 'Danzante en las nubes'?

Más allá de la literalidad en la traducción, quedémonos con el sentido que le da Pantone: «Un blanco ondulado y equilibrado imbuido de una sensación de serenidad». Y es que a nadie escapa que vivimos tiempos interesantes por encima de nuestras posibilidades. Tiempos acelerados, tiempos caóticos, tiempos vertiginosos. En parte, por el ritmo de vida que nos impone la tecnología.

De ahí que Pantone nos anime a buscar un color que representa «una influencia tranquilizadora en una sociedad frenética, redescubriendo el valor de la consideración mesurada y la reflexión tranquila», en palabras de Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Instituto, que habla de nuevos comienzos y hasta de renacimientos. Y es que esa modalidad de blanco es cálido, muy alejado al blanco frío, esterilizado y minimalista que corta como el acero.

Es curioso cómo Pantone ha pasado de los electrizantes y espídicos Very Peri de 2022 y Viva Magenta de 2023 a los mucho más moderados y serenos Peach Fuzz de 2024 y Mocha Mousse de este 2025. Así que, a la hora de buscar sus regalos navideños, si quieren estar en la onda, ya lo saben: blanco ondulado como nube danzante. Del incremento en el gasto en quitamanchas que esta decisión cromática va a conllevar, sin embargo, Pantone no dice nada.

Me ha pillado esta noticia leyendo 'Vida contemplativa', uno de los clásicos de Byung-Chul Han publicado por la editorial Taurus, para el Club de lectura 'La ciencia cuenta' que hemos montado a través de los festivales Biotopías y Gravite en Librerías Picasso. Pienso que, aunque a buen seguro lo considerará capitalismo puro y duro, el filósofo coreano estaría de acuerdo en que necesitamos algo más de paz, pausa y sosiego en nuestra siempre demasiado activa, ajetreada y acelerada vida.