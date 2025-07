Más listillo que inteligente

A mi reloj, me refiero, que en Navidad me regalaron uno de esos 'smart watches' que lo miden todo, desde los pasos que das a ... tus fases de sueño; los kilómetros diarios, las calorías quemadas, las pulsaciones y un desbordante etcétera de magnitudes.

Como adicto que soy, desde que lo llevo en la muñeca no he dejado de controlarme, claro. Y cada vez que el relojito me manda mensajes, lo dejo todo y me concentro en su pantalla igual que la madrastra de Blancanieves en su espejo mágico. De hecho, cuando me indica que me toca levantarme del sillón o del sofá, salto como un resorte y me pongo a bailar desaforadamente por el pasillo.

El reloj, al que quizá debería ponerle nombre, dado que me relaciono más con él que con la mayoría de personas de mi entorno, me ha estado animando y encorajinando todos estos meses, que no dudaba en mostrarme mensajes del tipo: «¡Guau! ¡Cómo has empezado la mañana!» o «¡Acabas de cumplir tus objetivos diarios!». Incluso «¡Enhorabuena! Has estado increíble!». Ejem.

El caso es que, muy venido arriba por tanta efusividad, le fui haciendo caso y adaptando semanalmente los objetivos de actividad física. Al alza, siempre al alza. ¡Un titán! ¡Un coloso! ¡Un máquina! De hecho, no entendí la cara de estupefacción del vecino del sexto al encontrarme subiendo por las escaleras, resoplando al llegar a su rellano, un martes cualquiera a las 23.52… cuando vivo bastante más abajo. ¡Tenía que cerrar mis círculos antes de la medianoche para cumplir con los objetivos diarios y que mi reloj me felicitara una jornada más! ¿Tan difícil es de entender?

Pero como en (casi) todas las historias de amor, la cosa se ha complicado. Todo comenzó en La Mancha, durante el congreso Discover-EAT, cuyo programa de actividades era tan exigente, incluyendo auténticas panzás de comer y beber, que no me quedaba tiempo para correr, andar, subir escaleras, hacer core, cardio ni sus muertos a caballo.

Mi reloj empezó por callar, guardando lo que yo pensaba que era un respetuoso silencio. Pero no. Resulta que me la tenía jurada. No es sólo que desde entonces ni me anima ni me jalea. Es que esta semana, justo cuando he cumplido años, se ha permitido aconsejarme que rebaje prudentemente mi carga diaria de ejercicio. ¿Será cabrón, el listillo éste? ¿Qué se habrá creído? Mierda de tecnología, 'inteligente' que le llaman…