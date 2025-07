Más JOMO y menos FOMO

«Todo lo que me estoy perdiendo». Me asomo a la pantalla del móvil, veo las muchas cosas interesantes que pasan por el mundo y ... suspiro. Pero con alegría, no se crean. Y con grandes dosis de satisfacción.

Me he escapado unos días a la playa, a ese recóndito lugar en el que (casi) nunca pasa nada, y desde la distancia, flipo con el vértigo de la actualidad. ¿Se acuerdan de cuándo, por estas fechas, las únicas noticias las daban los encierros de San Fermín, los abanicos del Tour de Francia y el posado veraniego de aquella famosa del papel cuché? Ahora no hay día en que la avalancha informativa no amenace con llevarnos por delante. Tenemos realidad por encima de nuestras posibilidades.

No sé ustedes, pero yo ya no puedo con más Sánchez, Feijóo y la compaña. Será que me he emborrachado con tanto 'balón de oxígeno', que no vean ustedes la originalidad de los unos y los otros en sus análisis sobre lo de esta semana en el Congreso y lo de los congresos del pasado fin de semana. ¡Qué cansinez! A la hora de la verdad, lo que realmente salvará al gobierno de Sánchez es esta mezcla de hastío y calor asfixiante que nos tiene entre hundidos y aplastados.

Explican los gurús de la posmodernidad que asomarnos a las redes sociales a través de la pantalla del móvil puede provocarnos FOMO, palabro inglés que significa 'Fear Of Missing Out' o, en román paladino, pavor a perdernos tantas y tantas cosas guapas que pasan por ahí fuera. Será la edad, pero yo, lo que siento, es JOMO: 'Joy Of Missing Out' o, lo que es lo mismo; dicha, felicidad, gozo, agradecimiento y placer sin límites por estar perdido y aislado, fuera de onda, 'out of order', 'missing' total. «¡Qué rancio y aburrido!», dirán algunos. Y razón no les faltará. Pero a mucha honra.

Mi plan maestro, cuando vuelva a Granada, es seguir más perdido que Carracuca, aunque sea parapetado y escondido en el Zaidín, saliendo de mi covacha nada más que para lo estrictamente preciso y necesario. Mi objetivo prioritario es seguir perdiéndomelo todo, en la medida de lo posible. A esta teórica abulia veraniego-existencial ha contribuido, por cierto, la lectura de 'Vivir en zapatillas. Sobre la renuncia al mundo en la actualidad', de Pascal Bruckner, libro publicado por Siruela del que ya hablaremos.