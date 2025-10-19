Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La IA menguante en Granada

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:59

Comenta

Su tono oscilaba entre la admiración y la pesadumbre. «Éste nos va a quitar el trabajo a todos», decía un veinteañero en San Sebastián Gastronomika, ... viendo el desempeño de un robot que hacía todo tipo de monerías sin aparente esfuerzo. Mediría un metro de altura y tenía forma 'humana'. ¡Cómo se movía, el tío! O el 'latas', si ustedes prefieren. Sólo le faltaba bailar como Michael Jackson. De ahí a servir una mesa como está mandado y sin cansarse apenas hay un paso. En un sentido metafórico, que en el literal, el personal de sala de los restaurantes se cepilla los famosos 10.000 pasos diarios en medio servicio. Que la inteligencia artificial lo está cambiando todo es un hecho cierto y constatable, desde la educación a la medicina. El gran reemplazo, el de verdad, no será el que pronostican los apocalípticos de la ultraderecha, sino el de las máquinas. Lo hablaba con Óscar Jiménez en la pasada edición de Biotopías. Traductor, intérprete y profesor de la UGR, ha publicado un libro titulado 'La interpretación(,) a distancia. El futuro inmediato de la profesión', en la editorial Comares. En la contraportada advierte precisamente de eso: «la tecnología definitiva, la inteligencia artificial, puede acabar reemplazándonos».

