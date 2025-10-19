La IA menguante en Granada

Comenta Compartir

Su tono oscilaba entre la admiración y la pesadumbre. «Éste nos va a quitar el trabajo a todos», decía un veinteañero en San Sebastián Gastronomika, ... viendo el desempeño de un robot que hacía todo tipo de monerías sin aparente esfuerzo. Mediría un metro de altura y tenía forma 'humana'. ¡Cómo se movía, el tío! O el 'latas', si ustedes prefieren. Sólo le faltaba bailar como Michael Jackson. De ahí a servir una mesa como está mandado y sin cansarse apenas hay un paso. En un sentido metafórico, que en el literal, el personal de sala de los restaurantes se cepilla los famosos 10.000 pasos diarios en medio servicio. Que la inteligencia artificial lo está cambiando todo es un hecho cierto y constatable, desde la educación a la medicina. El gran reemplazo, el de verdad, no será el que pronostican los apocalípticos de la ultraderecha, sino el de las máquinas. Lo hablaba con Óscar Jiménez en la pasada edición de Biotopías. Traductor, intérprete y profesor de la UGR, ha publicado un libro titulado 'La interpretación(,) a distancia. El futuro inmediato de la profesión', en la editorial Comares. En la contraportada advierte precisamente de eso: «la tecnología definitiva, la inteligencia artificial, puede acabar reemplazándonos».

Cambio de tercio. Aplicada a la medicina, la IA desempeña un papel cada vez más relevante en multitud de campos, del diagnóstico de enfermedades degenerativas a terapias avanzadas contra la ELA, leíamos en IDEAL. De ahí que resulte incomprensible, como apuntaba certeramente ayer nuestro director, Quico Chirino, que Granada no se haya postulado para acoger la nueva factoría IA aplicada a la Salud que la Xunta de Galicia y el gobierno central han conseguido para Santiago de Compostela. ¡Es que ni intentarlo, oigan! Me lo decía un buen amigo científico que de esto lo sabe (casi) todo: no vale, no basta con vender a Granada como la capital de la IA. Hay que creer de verdad e invertir, pero la Junta y el Gobierno están dejando pasar oportunidades para la provincia. Y ojo que supondrá una inversión total de 82 millones y se ubicará en el Centro de Supercomputación de Galicia. ¿No nos estará faltando una estrategia clara?

