Es algo de perogrullo, pero conviene recordarlo: la inteligencia artificial no es algo del futuro que amenaza con laminar millones de puestos de trabajo. Que ... también. La IA ya está aquí y ChatGPT y demás modelos conversacionales no son más que la punta del iceberg.

Estoy expectante por la llegada del TAI Granada del próximo lunes. Espero que amigos que van a participar en ese encuentro, como el científico Paco Herrera o el artista Sergio García, hayan visto ya 'Frankenstein', la película más reciente de Guillermo del Toro, en la que el cineasta mexicano 'convierte' al célebre científico en un trasunto de los tecnocapitalistas desbocados de este convulso siglo XXI, conectando el maravilloso clásico de Mary Shelley con el aquí y el ahora más rabiosamente contemporáneos.

Lo recordaba el pasado domingo Paco Benítez en el comienzo de Granada Noir, al calor de unas Cervezas Alhambra bien frías: los datos, los algoritmos y la IA van de la mano y cada vez que navegamos por los menús de nuestras plataformas de televisión favoritas, bicheando qué ver, estamos alimentando a la Bestia. Y menudo par de días disfruté en Gijón con otro de los nuestros, Juan Francisco Delgado, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Europea para la Innovación. Coincidimos en ese Dreams de Madrid Fusión en Asturias y su ponencia tenía un título de lo más provocativo: 'La IA y los alimentos del futuro: ¿cómo comer sano, rico y nutritivo en la Luna?'.

En su primera arenga, muy en línea a lo que sostiene Benítez, dijo que «la IA puede suponer el Apocalipsis o traernos el bien». Y más adelante, casi terminando, se puso poético: «El mundo está ardiendo y todos tenemos en el bolsillo un lanzallamas en forma de teléfono móvil. Que lo usemos para avivar el fuego o, como hacen los bomberos expertos, para combatir el incendio, depende de nosotros». Y es que los experimentos de la NASA cultivando en tierra lunar tienen como uno de sus fines avanzar en modelos de agricultura en condiciones extremas, algo fundamental. Delgado explicó que en Europa se pierden 53.000 millones de euros anuales por culpa del suelo improductivo, en parte relacionado con un negligente uso del agua, un bien cada vez más escaso y preciado y del que precisamente bebe, con ansia y fruición, en sentido literal ese ChatGPT al que nos encanta preguntarle hasta la pollada más nimia.