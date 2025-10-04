Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Humor como jaque mate

Jesús Lens

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:54

La emoción, primero. La emoción de ver sobre el magnífico escenario del Palacio de Carlos V a Salman Rushdie saludando a los cientos de personas ... que le aplaudíamos con fervor. Como Paul Newman en 'El color del dinero', el escritor indio estaría pensando: «¡He vuelto!». Rushdie volvió a Granada, volvió a la Alhambra en loor de multitudes, gracias a Cultur_Alh, el extraordinario Encuentro Internacional de Cultura Literaria de la Alhambra coordinado por Ana Gallego y Patricia Escalona que, este fin de semana, ha puesto Granada patas arriba. El humor, después. Humor negro. Humor descacharrante. Humor combativo. Humor lisérgico, incluso. No he leído 'Cuchillo', la obra más reciente de su autor, pero tras escuchar su conversación con Andrés Neuman, es uno de mis objetivos prioritarios. Me pareció alucinante cómo bromeaba e ironizaba Rushdie sobre el atentado que a punto estuvo de costarle la vida. Sólo le salvó el hecho de que su agresor fuera un torpe de manual y no tuviera ni pajolera idea de cómo matar a un hombre con un cuchillo. Y es que matar no es nada fácil, como bien nos enseñó Alfred Hitchcock en 'Cortina rasgada'.

