Humor como jaque mate

Comenta Compartir

La emoción, primero. La emoción de ver sobre el magnífico escenario del Palacio de Carlos V a Salman Rushdie saludando a los cientos de personas ... que le aplaudíamos con fervor. Como Paul Newman en 'El color del dinero', el escritor indio estaría pensando: «¡He vuelto!». Rushdie volvió a Granada, volvió a la Alhambra en loor de multitudes, gracias a Cultur_Alh, el extraordinario Encuentro Internacional de Cultura Literaria de la Alhambra coordinado por Ana Gallego y Patricia Escalona que, este fin de semana, ha puesto Granada patas arriba. El humor, después. Humor negro. Humor descacharrante. Humor combativo. Humor lisérgico, incluso. No he leído 'Cuchillo', la obra más reciente de su autor, pero tras escuchar su conversación con Andrés Neuman, es uno de mis objetivos prioritarios. Me pareció alucinante cómo bromeaba e ironizaba Rushdie sobre el atentado que a punto estuvo de costarle la vida. Sólo le salvó el hecho de que su agresor fuera un torpe de manual y no tuviera ni pajolera idea de cómo matar a un hombre con un cuchillo. Y es que matar no es nada fácil, como bien nos enseñó Alfred Hitchcock en 'Cortina rasgada'.

También le salvó que hubiera en la sala un sanitario de grandes manazas que supo cómo taponar la herida por la que se desangraba y se le iba la vida. Eso fue buena suerte. Que no hubiera ni una sola persona controlando aquel auditorio neoyorkino, sin embargo, más que mala suerte, fue negligencia. En Granada, Rushdie puede estar tranquilo, que las medidas de seguridad son impecables. El humor como receta. El humor como bálsamo. El humor como punto de fuga. El humor como forma de vida y actitud vital. Y, a sensu contrario, la falta de sentido del humor como síntoma preocupante de estrechez mental, intransigencia, dogmatismo y radicalización. ¡Qué intensa y provocadora, la tarde del viernes! Porque la conversación con Cristina Rivera Garza fue igualmente apasionante y repleta de momentos deslumbrantes. Y eso que el libro por el que recibió el Pulitzer en 2024, 'El invencible verano de Liliana', cuenta el feminicidio de su hermana en 1990. Habló de compartir el dolor, del poder sanador de la literatura y de los libros que crean realidades. ¡Que no se me olviden las inmensas colas de gente comprando libros, auténtica piedra de toque que certifica el éxito de este primer –esperamos, deseamos y necesitamos que haya muchos más– Cultur_Alh.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión