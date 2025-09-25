Héroes convocados

Hoy voy a ser muy feliz. Porque hoy voy a reconocer a uno de mis grandes héroes: Manuel Rivas. Él no se acordará. Nos conocimos ... en una Semana Negra de Gijón. Me quedé tan 'flasheado' que apenas pude balbucear unas palabras y, cuando me dijeron de hacernos una foto, me dio tanta vergüenza que salí por patas.

A Manuel Rivas le leo, le admiro y le reverencio desde tiempos inmemoriales. Sus novelas, claro. ¿Quién no ha leído la mítica 'El lápiz del carpintero'? Pero también sus reportajes y artículos en prensa. Y sus libros sobre el ser gallego que tanto me acercaron a una cultura que es mía por sangre… ¡pero qué lejos está, 'miña terra galega'!

Usé sus libros como guía de viaje emocional durante un largo periplo iniciático, hace décadas, de O Cebreiro a la Costa da Morte; de A Coruña a Santiago pasando por Ferrol, claro. ¡Qué tiempos!

El año pasado fue abrir su libro más reciente, 'Detrás del cielo', publicado por Alfaguara, y caerme de culo. «Rumió juramentos, masticó maldiciones, mezcló con café, aliento y niebla toda aquella metralla y la escupió al suelo». Así empieza una novela negra como la pez y con un indudable trasfondo medioambiental. O biotópico.

Para nuestro club de lectura negro-criminal fue el libro del año. Y nos conjuramos para tratar de traer a Granada a Manuel Rivas de nuevo, que ya estuvo en la pasada edición del Festival de Poesía recitando en un maravilloso gallego. Y el día es hoy. Manuel ha tenido la generosidad de hacer un viaje relámpago para acompañarnos esta tarde en el Carmen del Aljibe del Rey, sede de la Fundación Agua Granada y recibir el II Premio Biotopías, el festival patrocinado por Fundación Unicaja y Alsa, por su trayectoria literaria y por su compromiso con el medio ambiente.

Manuel Rivas ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas el año pasado y se hizo acreedor de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022; entre otros muchos galardones. Su conversación con el también escritor y poeta Alejandro Pedregosa va a ser un lujo. Una tarde que se completa con un concierto didáctico para conocer la cultura amazigh de los oasis gracias a la Fundación Euroárabe, con la presencia del grupo Inouraz, venido de Marruecos expresamente para la ocasión y que contará con Hassan Laaguir como maestro de ceremonias. ¡Anímense!