Por 2 euros, el noir más candente

Ayer por la mañana, el grupo de guasap de nuestro Club de lectura negro-criminal 'Qué haces aquí que no estás leyendo' no hacía honor ... a su nombre dado que varios integrantes, en vez de andar con un libro en las manos, tecleaban en el móvil indignados con el Planeta. Con el premio, me refiero, que bastante tiene la Tierra con la que le hemos caído encima.

Cabrearse por el Planeta es ya todo un clásico y forma parte de un ritual que sirve, fundamentalmente, para que se hable del propio premio, convirtiéndolo en el centro de la conversación y opacando al mismísimo Nobel de Literatura. O al Premio García Lorca de Poesía, que ni de lejos da tanto que hablar.

A mí, la conversación cibernética me pilló con el IDEAL en las manos. Y como lo estaba ya terminando, mandé unas capturas de pantalla al grupo. «Como amantes del Noir que sois, hoy, por 2 euros, tenéis la mejor literatura policiaca en vuestro quiosco». Y no estaba bromeando.

Para empezar, la portada, que nuestros compañeros Laura Velasco y Pepe Marín acompañaron a la Guardia Civil en un golpe contra el tráfico de drogas que terminó con más de 25 detenidos en una megaoperación desarrollada entre Granada, Málaga y Valencia.

Es posible que noticias como ésta, de tan habituales, ya nos parezcan hasta aburridas. Es lo que tiene vivir en uno de los epicentros del tráfico de marihuana del mundo mundial. Ese hastío sería el peor de los síntomas: nos hemos acostumbrado a vivir con ello. Y precisamente en eso insiste Laura en su información, en esa sensación de extrañeza asumida por tantas y tantas familias que viven del tinglado. Además, y como bonus track, otro narcotitular: 'Arrestrado por llevar más de 325 kilos de hachís en su coche'. Que ya hay que ser forzudo.

Pasabas la página y… 'Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada'. La clave, en Deifontes. Sigo esta noticia con supremo interés, como ustedes comprenderán. Y en la contraportada, otra noticia de impacto: 'Un Halloween sin gatos negros', que Tarrasa quiere evitar ritos macabros. Entonces me fui a la web: 'Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín'. ¿Quién necesita el Planeta? Ganas me dieron de convocar reunión urgente del Club de lectura en El Bar de Eric, esa misma noche.