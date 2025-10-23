Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

No lo entiendo, pero me fascina

Jesús Lens

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:04

Lo hablaba con los 'montañeros' Francisco de Asís Muñoz y Milagros Collantes: no entiendo (casi) nada de lo que investigan en el Instituto de Astrofísica ... de Andalucía, pero me fascina todo lo que hacen. Y mucho. ¡Muchísimo! Lo del horizonte de sucesos, por ejemplo. ¿Puede haber algo más bonito y evocador? Los años luz, el infinito, las ondas gravitacionales, los exoplanetas, las nebulosas y constelaciones, los rayos gamma y las supernovas… De agujeros negros sí sé algo más, pero aún tengo pendiente leer el libro de Blackie Books sobre su 'breve historia' para ponerme al día.

