No lo entiendo, pero me fascina

Lo hablaba con los 'montañeros' Francisco de Asís Muñoz y Milagros Collantes: no entiendo (casi) nada de lo que investigan en el Instituto de Astrofísica ... de Andalucía, pero me fascina todo lo que hacen. Y mucho. ¡Muchísimo! Lo del horizonte de sucesos, por ejemplo. ¿Puede haber algo más bonito y evocador? Los años luz, el infinito, las ondas gravitacionales, los exoplanetas, las nebulosas y constelaciones, los rayos gamma y las supernovas… De agujeros negros sí sé algo más, pero aún tengo pendiente leer el libro de Blackie Books sobre su 'breve historia' para ponerme al día.

Me pasa lo mismo con la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biomedicina y la ciberdelincuencia: me atraen en relación inversamente proporcional a lo que sé de ellas. Y, sin embargo, me voy tecno-desbastando poco a poco gracias a instituciones como el propio IAA, la Estación Experimental del Zaidín o el Ifmif-Dones y, por supuesto, a la UGR. Y gracias al empeño, también, de personas como Antxon Alberdi, Emilio J. García, Alicia Pelegrina, José Manuel Palma, Matilde Barón, Marga Sánchez Romero, Ángel Ibarra o los dos Paco2, Herrera y Benítez.

El trabajo de divulgación científica me parece capital y esencial. Imprescindible de toda imprescindibilidad. Y por eso me encantó escuchar el mensaje una vez más en el Teatro CajaGranada, convertido la noche del miércoles en una galáctica máquina del tiempo que nos condujo del pasado al futuro casi sin pasar por el presente. Total, apenas han sido cinco días… A la transferencia del conocimiento, me refiero. La otra, la de dinero, es diferente, que hasta te cobran comisiones.

Los científicos son conscientes de que la sociedad debe percibir que su labor sirve para algo y tiene aplicación práctica. Que ha de salir de los muros donde se genera, trascenderlos, e ir más allá. Porque la ciencia cambia la vida de las personas. ¡Ahí es nada! Y cambia la forma de generar riqueza y prosperidad. ¡Toma del frasco!

De ahí que la cultura científica sea cada vez más importante. Y es necesario, no me cansaré de repetirlo, romper con la maldición del 'es que soy de letras'. O de ciencias. ¡Mestizaje, mezcla y fusión interdisciplinar, por favor! Por eso, convertir 50 años de historia del IAA en un largo y completo viaje musical compuesto e interpretado por la compañía Laviebel es ya otro de sus hitos.