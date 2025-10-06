El eje Granada-Jaén

Lo que más me gusta del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén es que, con escribir su largo, historiado y abigarrado nombre, ya tengo media ... columna echada. Y como es domingo, el Covirán juega en un rato y me quiero subir a Cultur_Alh esta tarde otra vez; necesito despachar estas líneas lo más rápido posible.

Nunca le he preguntado a mis amistades jienenses qué les parece tener un aeropuerto compartido en mitad de la vega granadina con nosotros. También es verdad que eso de 'ellos' y 'nosotros' me parece tan ridículo… Y, sin embargo, a nivel institucional no debe serlo, que vaya lío se ha montado con la amenaza de Francis Rodríguez de quitar el nombre de Jaén del aeródromo si no apoquinan para traer más vuelos. Razón no le falta a nuestro presidente. A fin de cuentas, sabido es que cada vez más gente viene a Granada a esquiar y/o ver la Alhambra. Pero cuando de gastarse la pasta comiendo se trata, tiran para Jaén y sus restaurantes con estrella Michelin. Por ejemplo.

O lo mismo es hipotéticamente posible que, quizá y sólo quizá, a la gente de nuestra provincia no sólo vecina, sino también hermana; lo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén (otro minuto ganado al reloj) le importe una higa. Al nombre, me refiero. A lo de figurar ahí, al final de la coletilla. A lo de ese postrer 'Jaén' al que, si pronuncias el nombre del aeródromo completo y en alta voz, ya llegas así como fatigado y sin resuello. Y si no, hagan el ejercicio y repitan conmigo: Ae-ro-puer-to Fe-de-ri-co Gar-cía Lor-ca Gra-na-da-Jaén. ¡Foh!

Me voy a poner modernuqui. O modernillo, que eso de modernuqui suena ya a antigualla. ¿Y si nos replanteamos el 'naming'? Mi propuesta, para ser más empáticos e integradores, sería añadirle el nombre de algún reputado artista que acompañe a nuestro universal Federico. Por ejemplo, y dado el éxito de 'La península de las casas vacías' de David Uclés, ¿cómo les suena Aeropuerto Federico García Lorca-Rafael Zabaleta Granada-Jaén? Pero es que si rizamos el rizo de lo histórico cultural, un Aeropuerto Íbero-Nazarí Federico García Lorca-Rafael Zabaleta Granada-Jaén sería ciertamente imbatible. Y fijo que digno de entrar en el mismísimo Guinness de los récords. Lo que no sé es en qué categoría, eso sí.