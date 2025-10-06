Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El eje Granada-Jaén

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Lo que más me gusta del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén es que, con escribir su largo, historiado y abigarrado nombre, ya tengo media ... columna echada. Y como es domingo, el Covirán juega en un rato y me quiero subir a Cultur_Alh esta tarde otra vez; necesito despachar estas líneas lo más rápido posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  3. 3 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  4. 4 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  5. 5 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  6. 6 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  7. 7

    Un gimnasio o una academia de baile para blanquear el dinero de la droga
  8. 8 La pasión turca por las series llega a la repostería en Granada: «Lo mejor del casco antiguo de Estambul»
  9. 9

    Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García
  10. 10

    Solo falta Pascual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El eje Granada-Jaén