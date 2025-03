Un domingo blandengue

Comenta Compartir

Leer sobre cómo tratar de mitigar los 'terribles' efectos del cambio de hora mientras todavía no tengo listo mi kit de supervivencia. A esa paradoja ... me enfrento esta mañana de domingo. Es lo que tiene vivir en una de las democracias del primer mundo en 2025, que no sabes a qué necesidad atender primero. Dudo entre el peeling y el bushcraft. O, lo que es lo mismo, me debato entre pedir hora para hacerme una limpieza facial o apuntarme a un curso de supervivencia en la naturaleza. ¿En qué punto se encuentra usted? Estos tiempos me tienen muy despistado. Dudoso perplejo, incluso. Se me hace raro pensar en platos sofisticados de estrella Michelin como el pez rey asado con pil-pil de almejas, nécora y champagne y una crema fina de avellana y caviar cuando lo más urgente es pillarte latas de fabada Litoral o de lentejas con chorizo en el Covirán para sobrevivir tres días en caso de conflicto armado o fenómeno meteorológico extremo. Pero, sobre todo, lo de los consejitos para superar sin daño excesivo el cambio de hora. Eso y el síndrome postvacacional, me enervan sobremanera. Son el ejemplo mejor acabado del ser blandengue que, de tan ridículo, conseguirá que las máquinas nos pierdan el respeto, la Inteligencia Artificial se enerve y decida tomar el control de una vez por todas para sustituirnos por siempre jamás. En serio, la UE, los Gobiernos, los medios de comunicación y la ciudadanía tenemos que tomar una decisión. No podemos estar a setas y a Rolex, como en el chiste. ¿En qué quedamos? ¿Nos compramos una navaja suiza o invertimos en un dispositivo de relleno labial para los selfis del Instagram? Disculpen que me chotee de temas que, bien pensado, no tienen gracia alguna. Serán los efectos de la depresión pre-cambio de hora, que me tiene alterado desde la primera vez que, esta semana, escuché lo de «a las dos serán las tres» en plan amenaza apocalíptica por la alteración de nuestros ritmos circadianos y la somnolencia, irritabilidad, fatiga y cambios en el estado de ánimo que conlleva. Que sí. Que supongo que también lo sufriré, pero menuda turra. De hecho, el otro día me llevé una tarascada en las costillas jugando al baloncesto y por la noche no pegué ojo. Eso sí que irrita. Lo mismo tendría que escribir unos tips sobre cómo afrontar una noche así de perra.

Temas

Inteligencia artificial