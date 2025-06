A devorar el Degusta Fest

Expectante. E ilusionado. Así estoy ante la llegada, por fin, del Degusta Fest. Los próximos viernes y sábado voy a vivir, en un sentido literal ... de la expresión, en Fermasa, la Feria de Muestras de Armilla que acoge la primera edición de un festival que marida dos disciplinas esenciales de mi vida: gastronomía y música.

Una de mis asignaturas pendientes es reengancharme a la música en directo. Ir a conciertos con más asiduidad. Me cuesta. Pero no cejo en el empeño. De ahí la ilusión por el Degusta Fest, del que me gusta todo. Que sea en Fermasa, un recinto en el que siempre me he encontrado cómodo y que están acondicionando para sobrellevar las altas temperaturas. El cartel, de auténtico lujo. ¡Esos Wilco, Love of Lesbian y The Jesus and Mary Chain! Y los horarios, empezando por los DJ. Pero lo que hace realmente singular al Degusta Fest es su propuesta gastronómica de primer orden, encabezada por cocineros con Sol Repsol y recomendados por Michelin. ¡Y el televisivo Pepe Rodríguez, que me pareció un tipazo cuando le conocí!

En las redes sociales del festival, los chefs Antonio Lorenzo, Lola Marín, Vicente Jiménez, Sergio Lara 'Cangrejo', el equipo de Wild Food y el propio dueño de El Bohío y Paellissimo han ido desvelando algunos de los bocados que llevarán a Degusta Fest. Les confieso que no los he visto. Le tengo tanta aversión a los anticipos y tanta confianza en ellos que prefiero disfrutar de la sorpresa y el descubrimiento. Además de la cocina de autor, por cierto, habrá propuestas de gastronomía internacional de Habanera 99. ¡En la variedad está el gusto! Me encanta un festival donde se va a poder comer bien. Y a beber, que la cerveza y los vinos de Granada tendrán su espacio junto a otros productos, como los quesos de la tierra.

Se promete un fin de semana espectacular de música, gastronomía y diversión. El Degusta Fest será el sitio donde hay que estar viernes y sábado para disfrutar del rock y de las buenas viandas. ¡Qué ganas tengo de ver a esos cocineros nuestros 'actuar' fuera de sus restaurantes! Algunos son buenos rockeros, por cierto. Pero eso ya lo contamos otro día. A ver si este festival sirve, además, de espoleta para engancharme de nuevo a la música en directo, que se nos viene un julio espectacular.