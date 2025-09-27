¡Dame, Moreno!

Estoy muy orgulloso de nuestro presidente. ¡Juanma, resiste! Hace bien en responder a los envidiosos de Junts que critican sus rebajas fiscales en gimnasios y ... veterinarios con el anuncio de nuevos beneficios impositivos para los andaluces.

Estoy muy contento, también, porque seguro que ahora sí pillo. Y es que, si los aficionados a levantar hierros y hacer zumba se van a poder deducir hasta 100 pavos, quienes jugamos al baloncesto en una peña, también, ¿verdad?

Y si los dueños de mascotas se verán beneficiados, quienes tengamos plantas en casa, ídem de ídem. Y quienes nos bajamos a leer a los parques, debajo de los árboles. Estoy seguro de que Juanma Moreno ha leído 'Las bondades de la naturaleza' de Kathy Willis, publicado por Salamandra, y ha interiorizado que pasear por entornos verdes mejora nuestro ánimo y previene de dolencias y enfermedades. Científicamente demostrado, ojo.

Pero ahora vuelvo a eso. Estoy feliz de que, presumiblemente, Juanma vaya a anunciar rebajas fiscales a quienes acreditemos dar los famosos 10.000 pasos tres veces a la semana. Si quienes andan la cinta mecánica del gimnasio se ahorrarán 100 euros, ¡qué menos, los que vamos andando a todos sitios!

Y no olvidemos los clubes de lectura. Leer y hablar de libros, practicar el arte de la conversación, es bueno, sano y recomendable, neuronalmente hablando. Las sinapsis y todas esas zarandajas. Además, nos hace más dialogantes, tolerantes y una pila de cosas más terminadas en 'antes'… de carácter positivo, no me sean tunantes.

Estas actividades y otras por el estilo, como son tan buenas y reportan tantos beneficios a nuestro organismo, además de hacernos más felices –eso debe ser lo que detestan los envidiosos de otras comunidades–; permiten que mejore nuestra salud física y mental. Y eso redunda en una menor necesidad de ir al médico, algo capital.

Porque con tanta rebaja de impuestos, eso sí, habrá menos dinero para sanidad, educación y tal. Pero no pasa nada. Es un mal menor, que con esta vida tan sana, aquí no se va a poner malo ni el potito.