Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cuestión de percepciones

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Son las percepciones, las sensaciones, y no las estadísticas, las que han sacado a mujeres –y hombres– a la calle. Lo escribía Quico Chirino en ... su Libreta del Director acerca de la cuestión de los cribados y es más verdad que la misma vin. Para constatar que la Sanidad en Andalucía está mal, como escribía hace unos días en esta misma columna, sólo hay que tratar de concertar una simple cita a través de Salud Responde. Pero como es un ejercicio individual que se hace a través del móvil, apenas genera reacción alguna, más allá de una íntima frustración. El fallo sistémico en la cuestión de los cribados ha sido la famosa gota que colma el vaso, el pelo en el plato de sopa que nos ha hecho espabilar. Más o menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  5. 5 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  6. 6 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  7. 7 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  8. 8

    Un hotel para el alma
  9. 9 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuestión de percepciones