Son las percepciones, las sensaciones, y no las estadísticas, las que han sacado a mujeres –y hombres– a la calle. Lo escribía Quico Chirino en ... su Libreta del Director acerca de la cuestión de los cribados y es más verdad que la misma vin. Para constatar que la Sanidad en Andalucía está mal, como escribía hace unos días en esta misma columna, sólo hay que tratar de concertar una simple cita a través de Salud Responde. Pero como es un ejercicio individual que se hace a través del móvil, apenas genera reacción alguna, más allá de una íntima frustración. El fallo sistémico en la cuestión de los cribados ha sido la famosa gota que colma el vaso, el pelo en el plato de sopa que nos ha hecho espabilar. Más o menos.

¿Y qué me dicen de Mazón? Un año ha tenido que pasar, después de la tragedia, para que el clamor se haya convertido en realmente ensordecedor. Aunque hubiera manifestaciones multitudinarias antes, lo del funeral de Estado fue determinante. La percepción generalizada en el propio PP es la de que hasta aquí hemos llegado. ¡A buenas horas! Y lo mismo ocurre con los trenes y Granada. La sensación es que llegan tarde. Y que hay posibilidades fundadas de que lo hagan taaaaan tarde que den al traste con cualquier plan. Hasta el punto de que, en la organización de nuestros festivales, o nos traemos a los autores un día antes, por el 'no vaya a ser qué', con todo lo que eso supone de coste y molestias; o les invitamos a que vengan en ALSA. Porque el autobús siempre llega. Y a su hora. Cuestión de percepciones.

Tengo muchas ganas de leer las cifras y datos que publicará hoy IDEAL sobre la cuestión de los trenes. Lo mismo no son tantos los que nos hacen la 'gatada' y podemos volver a confiar en el ferrocarril. O quizá sí, y la cosa es, efectivamente, preocupante. Lo que resulta increíble e inaudito es que, a la solicitud de información del periódico a Renfe, la respuesta sea el silencio. ¡Ay, esos silencios que tanto dicen!