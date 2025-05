Comenta Compartir

Yo también creo. Creo en Granada. En el doble sentido del término: creer y crear. Y en eso se traduce lo que espero de la ... candidatura a la capitalidad cultural europea. Tengo muchas ganas de leer el especial que trae hoy IDEAL sobre la cuestión. Debería ser, como bien dice nuestro director, Quico Chirino, el tema que nos una, nos galvanice y nos ilusione como sociedad. A lo largo de estos años no he parado de darle vueltas al asunto. La clave está en definir la Granada cultural que queremos para 2031 y empezar a trabajar para conseguirla desde ya. Si logramos la capitalidad, genial. Y si no, tampoco pasaría nada, que el trabajo ya estaría hecho.

Si de algo podemos presumir en Granada es de talento. Talento a raudales. De creatividad, pasión, ilusión y trabajo. Música, literatura, cómic, artes plásticas, teatro, animación, periodismo, ciencia… En todas esas disciplinas somos referentes, atesorando premios, galardones y distinciones nacionales e internacionales. Tenemos historia y patrimonio para hartarnos. Pero lo importante para conseguir la capitalidad, como Pilar Aranda no se cansa de recordar, no es tanto lo que ya tenemos, sino lo que aspiramos a tener. Más aún: lo que aspiramos a conseguir con todo eso que ya tenemos. Y lo que está por venir. La Granada que se nos quedaría una vez que terminaran los hipotéticos fastos de 2031. Esa Granada en la que debemos pensar y en cuya consecución tenemos que trabajar con esfuerzo e ilusión, todos a una. Para mí son esenciales dos cosas: que la gente de la cultura crea y cree más y mejor en Granada. Generamos mucho talento, insisto, ¿pero lo retenemos? ¿Ofrece a nuestra tierra un ecosistema creativo realmente sostenible y perdurable? ¿Por qué, a pesar del desarrollo de esas vertiginosas tecnologías de la comunicación, tantas y tantos de los nuestros se acaban marchando para triunfar por fuera? Y la segunda cuestión: la descentralización y democratización. Si algo debería conseguir la capitalidad es la generación de una cultura de base que llegue a todos los rincones de la provincia, a los barrios y a los pueblos, a los colegios y los institutos; una cultura más permeable y democrática. Que alcance a mucha más gente, de forma que sea realmente transformadora. No puede ser que sean siempre los mismos de siempre quienes siempre se encuentren donde siempre y con los de siempre.

