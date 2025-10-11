Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La conexión granadina del Nobel

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:45

Comenta

A los aficionados al juego y a las letras ya les quedan apenas 360 días para volver a hacer sus apuestas sobre el Nobel de ... Literatura… y equivocarse estrepitosamente. Salvo que sean Aurelio Blanco, un excepcional lector del municipio de Úbeda que trabaja en Granada y al que me encontré el pasado jueves en la Biblioteca de Andalucía. Unos días antes tuvo una premonición, también llamada volunto, y se llevó para casa un par de los libros de László Krasznahorkai publicados por la igualmente visionaria editorial Acantilado. Entre ellos, 'Y Seiobo descendió a la tierra'. «Tiene unas páginas muy bonitas dedicadas a la Alhambra», me dijo. Y se me pusieron las orejillas tiesas, claro. ¡Tenía que leerlas! El viernes por la mañana fui a Librería Picasso, pero todos los ejemplares del escritor húngaro habían volado de las estanterías. El propio Aurelio vino a mi rescate, mandándome esas páginas dedicadas a nuestro legendario monumento por guasap. «Se les acalambra el cuello de tanto levantar la vista, de mirar hacia arriba tratando de comprender cómo es posible todo eso», escribe el Nobel sobre los visitantes que flipan con la decoración de la Alhambra «¿Quiénes habrán sido, se preguntan esas cabezas entumecidas, quiénes habrán sido los seres capaces de semejante trabajo, ángeles quizá?», se pregunta retóricamente el autor. Cada página de László Krasznahorkai dedicada a la Alhambra es una gozada, un torrente de emociones plásticas que embriaga los sentidos, mezclando arte, historia y emoción a raudales de una manera prodigiosa. Ya ardo por leer el resto del libro, que el protagonista también se deja fascinar por la pintura de la Rusia medieval o la Italia del Renacimiento; por la música del Barroco, el clasicismo de la Acrópolis de Grecia o la Pedrera de Barcelona. «Una obra melancólica y turbadora en la que Krasnahorkai indaga en el extraordinario consuelo de la belleza y nos ofrece su singular perspectiva de la inmanencia», leemos en la web de Acantilado, que también anuncia que el libro está… ¡agotado! ¡Ays!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  4. 4

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  5. 5

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  6. 6

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  7. 7 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  8. 8 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  9. 9

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  10. 10 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La conexión granadina del Nobel