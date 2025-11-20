Un cómic que te deja 'En vela'
Granada
Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:53
Cuando aún es de noche ahí fuera, te despiertas mucho antes del amanecer y tu cabeza comienza a mandarte mensajes del tipo «tienes que…», «no ... te va a dar tiempo a…» o «vas fatal con…»; sabes que difícilmente volverás a pegar ojo. Y si a duras penas lo consigues, todavía peor: no tardará en sonar el despertador poniéndote de más mala leche aún.
No sé si le pasará a usted esto o algo parecido. Si así fuera, podría ser usted personaje en un cómic portentoso, imposible ser más rabiosamente actual, moderno y contemporáneo: 'En vela', de Ana Penyas, la Premio Nacional del Cómic 2018 por 'Estamos todas bien'. Y si no le pasa –¡qué bendición!– leer esta obra magna le hará empatizar con quienes somos aves nocturnas a nuestro pesar y arrastramos bolsas bajo los ojos de tamaño industrial. Las criaturas de 'En vela' son precisamente eso: noctámbulas sin querer.
El sábado a las 12 del mediodía –ojalá haber dormido bien– Penyas estará en la Librería Picasso presentando su obra más reciente. No dejen pasar la oportunidad de asomarse y escucharla, que tiene mucho que contar, aunque nos quite el sueño.
