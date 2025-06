Cifras frente al espejo

A veces, las cifras funcionan como un espejo que nos sirve para ver cómo somos, en realidad. Un reflejo de nuestro entorno y de nuestra ... sociedad. Empiezo por lo que va a costar un tramo de carril bici que conectará dos pueblos del área metropolitana. Hablamos de 1,5 kilómetros de recorrido cuya obra, con un plazo de ejecución de seis meses, requerirá 1,4 millones de euros.

Se lo he dicho otras veces: carezco de cualquier tipo de formación para saber si eso es mucho, poco, demasiado, suficiente o qué. Vaya por delante que estoy a favor de los carriles bici, las rotondas, los ensanches y hasta de los 'lomos de asno' para limitar el exceso de velocidad, aunque les confieso que, hasta el miércoles, no sabía ni que existía tal cosa. Pero el dato es ese: 1,5 kilómetros de carril bici van a costar 1,4 millones de euros.

Cambio de tercio. El PSOE denuncia que la OCG vuelve a estar en riesgo. El PP dice de que no, que todo está bien. No voy a entrar (ahora) en quién puede tener más o menos razón. Me voy a concentrar en un solo dato: la aportación anual de la Junta de Andalucía a una de las grandes instituciones culturales de nuestra provincia es de 1.802.464 euros.

Vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿mucho, poco, demasiado, suficiente o qué? Y eso sin entrar, también de momento, en que a las orquestas de Sevilla y Málaga se les da bastante más dinero.

Me dirán ustedes que mezclo churras con merinas, que son administraciones distintas, partidas diferentes, conceptos desiguales. Y razón no les falta. Seguramente, además, estaré viciado.

Pero no veo proporción entre una inversión y la otra. Salvo que consideraremos inversión lo del carril bici y gasto lo de la OCG, lo que ya nos serviría para ir aclarando conceptos.