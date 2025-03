El caos de la Policía Local

Comenta Compartir

Un policía local arrestado en nueve ocasiones por supuesta violencia de género entre 2023 y 2024 y, a la vez, responsable de Seguridad Ciudadana. ¿De ... verdad? ¿En serio? Lo he tenido que leer varias veces para cerciorarme de que lo estaba interpretando bien. Lo contaba ayer Pilar García-Trevijano y me parece terrible, indignante y alarmante en grado extremo. ¿En qué manos está la Policía Local y en qué manos estamos los ciudadanos de esta ciudad? ¿Qué está pasando aquí? No es solo que el subinspector en cuestión esté acusado de maltratar a su mujer y a sus hijas y de quebrantar la orden de alejamiento que pesa sobre él. Es que, además, otros cuatro policías locales están siendo investigados por el uso indebido de Viogén, la herramienta que debe proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Lo peor del corporativismo, lo más asqueroso y nauseabundo. Pobre mujer, acosada por su expareja con la presunta complicidad y complacencia de otros 'servidores del orden'.

Y por si fuera poco, al mismo subinspector se le tomó declaración en la investigación por presuntos amaños en las oposiciones de acceso a esa misma Policía Local que no para de deparar titulares, y no precisamente por su trabajo. ¡Menudo pleno al 15! No sé qué pensarán de todo lo que está pasando los muchos agentes que se dejan la piel en su trabajo día tras día y noche tras noche. Tiene que ser muy jodido abrir el periódico y encontrarse con este tipo de noticias. No me extraña que Raquel Ruz y el PSOE hayan salido en tromba, pidiendo responsabilidades políticas y criticando abiertamente a Marifrán Carazo y a Ana Agudo, la concejala de Seguridad Ciudadana. Es muy grave, efectivamente, y todo apunta a que la gestión de la Policía Local va por libre sin que nadie de Plaza del Carmen se entere de la misa la media. El estruendoso silencio que mantiene el Ayuntamiento resulta de lo más elocuente, por cierto. ¿Cómo es posible que un subinspector arrestado nueve veces por violencia de género tuviera cualquier cargo de responsabilidad en la Policía Local? Es que no me puedo creer semejante nivel de desidia y dejadez. Falta de respeto, abuso de autoridad, creerse por encima del bien y del mal, de lo divino y lo humano; sensación de impunidad y de que todo está permitido… ¡Pongan orden y cordura, por favor!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Policía