Besarle el culo

De todas las cosas sucias, repugnantes y asquerosas que se me ocurren, la imagen de alguien besando el culo a Trump se llevaría la palma. ¡ ... Qué asco! ¡Qué ascazo! El delirio en el que nos ha metido el presidente de los Estados Unidos no tiene precedentes. Por supuesto, por aquí habrá iluminados que ahora salgan con que si Maduro, Cuba y demás. ¡Claro que sí, guapis! ¡Lo mismo, lo mismitico que es!

Cómo estará la cosa que el mismísimo Elon Musk anda desaforado, insultado pública y reiteradamente en las redes sociales al 'cerebro' detrás de la escalada arancelaria iniciada por Donald; a su vez eufórico y feliz porque piensa que hay dirigentes ansiosos por acercar sus morros a… ¡Vivir para ver!

Vuelvo a vivir enganchado al móvil. Uno de mis propósitos para este año era usarlo menos. Quitarme, tampoco, que buenos servicios me presta. Pero sí estar más despegado. Y lo estaba consiguiendo, que conste. Pero llevo unos días en que fundo la batería a mitad de jornada de tanto refrescar las portadas de los periódicos. Con decirles que al despertar, lo primero que hago ya no es mirar los resultados de la NBA, sino el cierre de los mercados en Asia…

Es la famosa mirada fija al abismo de la que tantas veces hemos hablado en todos estos años de tiempos (demasiado) interesantes. Esa mirada que viene de vuelta y multiplicada y que te incita a saltar por el precipicio. ¡Qué miedo!

Pasaba esta tarde por librería Picasso y al hablar de esta columna pendiente de escribir, me decían: «No escribas de Trump». Y yo: «¡No, no! ¡Qué va! ¿Cómo voy a escribir de eso? Total, para qué…». Pues aquí me tienen. Conste que me he pasado una hora mirando la prensa local, la de hoy y la acumulada de hace días. Y hay temas, como el del superordenador cuántico y el enroque de la Policía Local y el órdago del Ayuntamiento, que tiene una patata ardiente en sus manos.

Del ansiado espigón de Playa Granada y los primeros atisbos de la Senda Tropical a la marihuana. ¡Hasta del tiempo podríamos escribir, y de la cautela con los partes meteorológicos para no arruinar una de las temporadas turísticas más importantes de los primeros meses del año!

Pero no me sale. En el sentido de que no puedo. No soy capaz. Me parece todo tan insustancial y tan banal…