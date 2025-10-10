Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

¿Hay ayusismo en Granada?

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:06

Me surge la duda de si en el PP granadino son todos 'juanmistas' o si también hay un ayusismo camuflado y escondido a la espera ... de la señal para saltar a la palestra.

ideal ¿Hay ayusismo en Granada?