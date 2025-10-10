¿Hay ayusismo en Granada?

Me surge la duda de si en el PP granadino son todos 'juanmistas' o si también hay un ayusismo camuflado y escondido a la espera ... de la señal para saltar a la palestra.

Se lo he dicho otras veces. A la presidenta de la Comunidad de Madrid no conviene darle pábulo, que vive precisamente de incendiar las redes y los discursos. Cada vez que la lía parda y salimos en tromba echándonos las manos a la cabeza en alta voz es un nuevo éxito para su forma de entender la política. Puro trumpismo a las bravas, populismo en tres vuelcos.

Tengo la sensación de que Isabel Díaz Ayuso, a la vista de cómo se está poniendo el mundo, empieza a tener claro que ha llegado su momento. Cuando se encargó de fulminar –o de que fulminaran– a Pablo Casado, dejó que Feijóo bajase desde Galicia sin oponer resistencia. Todavía no estaba la cosa lo suficientemente caliente en España. Ahora, sin embargo…

Tengo la impresión de que Ayuso está torpedeando a su líder nacional porque necesita que, tras las próximas elecciones, no pueda formarse gobierno. De ahí que se hiciera visible y notoriamente proisraelita durante la Vuelta, por mucho que el genocidio promovido por el gobierno de Netanyahu repugne a cualquier persona de bien.

De ahí, también, lo del 'pim pam pum' y las ficticias 'amenazas' del lehendakari Imanol Pradales. Como sabe que los votos del PNV pueden ser esenciales a la hora de formar gobierno, mejor tenerles mosqueados no sea que, llegado el caso, se les ocurriera votar a Feijóo. Y ahora, lo del aborto, para ahuyentar cualquier signo de moderación de la ecuación.

Que gane el PP las elecciones, pero sin el margen suficiente como para gobernar, tras haber ahuyentado al voto más moderado. Y entonces sí. Entonces, y de cara a una nueva cita con las urnas, ahí saldría ella, la Meloni de Chamberí, presta y dispuesta a sacrificarse por la nación.

De ahí mi pregunta de si por aquí hay ayusismo, que yo veo al PP granadino en otra clave diferente. En las formas, por supuesto. Y en el fondo, quiero pensar que también.

Por cierto que, antes escribí 'Alberto Casado' al hablar del antiguo líder del PP. Como me sonaba raro, lo googleé y… ¿me habría traicionado el subconsciente? Pues sí. Lo que tiene ni siquiera acordarme del nombre de pila del efímero y olvidado Pablo.