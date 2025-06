Agresor sexual suspendido

Qué asco, qué ascazo de hombre. Al director de un conocido centro musical detenido por agresión sexual, me refiero. Qué repugnancia de tipo. Hay que ... ser cerdo. Presuntamente, claro. Siempre presuntamente. Saben de qué les hablo, ¿verdad? Porque es la noticia más leída en la edición digital de IDEAL.

El individuo fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del viernes al sábado en la mismísima discoteca donde alumnado, profesorado y el 'joío' director del centro celebraban una graduación. Tras su detención por tocamientos a una estudiante, fue acusado de agresión sexual y puesto el libertad con cargos. Eso sí, a pesar de que le impusieron una orden de alejamiento de la alumna de 500 metros, el perla se personó el lunes en su centro de trabajo. Tan 'pichi'. Como si nada. ¡Qué descaro, joder!

Menos mal que, en este caso, las autoridades competentes no se han andado con rodeos y han suspendido de funciones al elemento. Ha estado ágil la Inspección de Educación, dejándose de circunloquios, medias tintas y otras zarandajas. Ya podría cundir el ejemplo. Ayer martes, ya no se le vio el pelo por el centro formativo. Lo mismo así, la Inspección le ha librado de males mayores, también se lo digo.

No quiero pensar lo que tuvo que ocurrir en esa discoteca para que el fulano acabara detenido por la Policía esa misma noche. No quiero pensarlo en un sentido literal, que hace mucho calor y los ánimos están muy encendidos. Y tampoco quiero pensar en la trayectoria del individuo en cuestión hasta llegar a ese momento.

Es muy grave que el director de un centro formativo sea detenido por agresión sexual. ¿En qué manos ha estado ese alumnado todo este tiempo? Sí, sí. Habrá que esperar al juicio a ver lo que pasa, efectivamente, pero digan lo que digan los sectores más misóginos de nuestra sociedad, no se detiene a una persona por un delito tan grave así como así y se le deja en libertad con cargos y con una orden de alejamiento; aunque el sujeto actuara como si la cosa no fuera con él, presentándose el lunes en el mismo centro donde estudia la chica objeto de la agresión. Lo que es la chulería y la soberbia, ¿eh? Lo voy a dejar aquí, que me están entrando los sudores del infierno. Y no por los 35 grados que caen ahí fuera, precisamente.