150 metros de abandono

La tenían que haber llevado a ver esos últimos 150 metros de olvido y abandono, de herrumbre y suciedad. Haberla bajado del coche oficial para ... que se ensuciara los zapatos con el polvo del camino. A la vicepresidenta del Gobierno y flamante secretaria general del PSOE de Andalucía, me refiero. Y al pasado 23F, cuando María Jesús Montero salió entronizada de Armilla, donde se celebró el cónclave.

Seguro que esos días la pasearon de Granada a Armilla y de Armilla a Granada en un cochazo. O lo mismo fue en un cochecito, para no dar que hablar. Es posible, incluso, que la montaran en el Metro, una de nuestras joyas de la corona. Pero a donde tenían que haberla llevado es a los 150 metros interrumpidos del vial que debería conectar el PTS y el Zaidín con Armilla, y que ya han cumplido su primer aniversario, como oportunamente nos informaba anteayer Laura Ubago.

Cuando los políticos se olvidan de que su primera y más importante responsabilidad es resolver los problemas de los ciudadanos a los que representan, malo. Con el tema del vial de la discordia entre Armilla y Granada colisionan los intereses de un pueblo gobernado por el PSOE y los de la administración autonómica, del PP. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que si compartieran siglas y colores, el tema estaría ya resuelto.

De la información publicada en IDEAL me gustaría resaltar estas líneas: «La maleza y los materiales de la obra almacenados –cada vez con más aspecto de abandonados– son el paisaje que ha dejado la obra interrumpida». Propongo que ese tramo de 150 metros forme parte del catálogo de espacios que Filmin Granada ofrece a las productoras para sus rodajes. Lo mismo se podría filmar un corto de humor sarcástico, al estilo de Luis García Berlanga, sobre la inoperancia y la inutilidad de nuestros próceres.

O, si los de 'The Walking Dead' quedaron contentos, que graben ahí algo apocalíptico y fantasmal, siguiendo la estela de 'The Last of Us'. Podrían usar esos materiales de obra como atrezo antes de que se echen a perder del todo. O una nueva versión de 'La dimensión desconocida': una pareja joven circula por una carretera nuevecita, lisa y 'espercojá' y, de repente, se encuentra en mitad de un cutre carril polvoriento que, 150 metros después, les devuelve de nuevo a la civilización, pero en otra época. ¿Será por ideas?