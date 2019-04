Jeringuillas a precios populares Hace algún tiempo me impuse la obligación de ser feliz y, precisamente por eso, dejé de perseguir la felicidad EDUARDO TORRES MORALES Lunes, 29 abril 2019, 01:11

Mientras el mar de la 'euforiadicción' se digna a escupir algún náufrago a quien interrogar en la piscina de las playas de Castilla, trataré de plasmar mis impresiones. Es cierto, no lo niego, que las rozaduras de la bota y el sudor de mi cobardía intrínseca me han frenado a la hora de presentar denuncia sobre el particular, pero intentaré poner un bozal a mi conciencia haciendo suceder a cada palabra otra más por ver sencillamente si en conjunto tienen algún estúpido sentido o si a la Fiscalía le resultan de interés.

Pues bien, vengo observando con cierta preocupación cómo en los últimos años se ha impuesto en los callejones de la globalización una especie de culto profano a un positivismo enfermizo y a un optimismo poco natural, que terminan por no dejar a uno siquiera llorar a gusto la muerte de su gato. He de confesar que mi pasión por el deseo humanista y, sobre todo, mi aversión a las redes sociales me habían estado ocultando oportunamente de estas rutas. Sin embargo, al igual que el principio de 'Las mil y una noches', el espectro del padre de Hamlet o el diario de Jonathan Harker, este sueño también se interrumpe con el canto del gallo. Para los más curiosos, me despertó concretamente hace un par de años en que me vi forzado a comprender que la cosa iba en serio. Baste con esto.

Y es que contemporáneamente hemos llegado a asumir la práctica indiscriminada de una política que hace del gramo de falsa esperanza la papelina añeja de ambrosía de la mortalidad, el mareo que termina en el cómo, el desmayo que empieza en el hasta cuándo. A la postre, malestar y grados de temperatura disimulados por el termómetro caprichoso de una fiebre del oro derramada en los laboratorios farmacéuticos.

Desde estas perspectivas, y sin pretender en ningún caso hacer apología de la negatividad depresiva y pesimista, entiendo humildemente que tales corrientes de una emoción claramente impostada no persiguen otra cosa que ocultar un terrible pavor hacia la realidad. Así, frente a un presente en que el desánimo o la incertidumbre se hacen tabúes, revelarse defensor de la espontaneidad emocional, de los altibajos circunstanciales propios de la naturaleza humana, se convierte en un acto revolucionario. Ahora bien, guste o no, defender como cierto lo contrario: puro maquillaje, careta y miserias o simple inconsciencia.

Asimismo, a mi juicio, tales miedos hacia la objetividad existencialista y el propio ser, si bien no han sido creados, sí se han visto alentados en los últimos tiempos por la imperiosa y grosera costumbre que se ha implantado en la sociedad de buscar y hallar la felicidad. En este punto, recuerdo cómo hace algunos días me pregunté qué no perdonaría jamás a un amigo, a lo que pensé que no le toleraría que me vomitase en la alfombra ni que me hablase de amistad. Así, en la misma línea, confío en que ustedes no dejen de dirigirme la palabra si me atrevo a pronunciar el nombre de algo igualmente fastuoso y mayestático como es la felicidad.

De este modo, sin pretender adoctrinar en estos temas, pues tampoco sabría cómo hacerlo sin antes aclarar mis propias ideas, me lanzo a compartir alguna que otra inconclusión, autorizándoles a que si las entienden carentes de fundamento, las olviden sin más. Pues verán, escuché hace ya algunos años una diatriba entre la felicidad y el agradecimiento de boca de la genial Mary Carrillo en su provecta madurez que, en aquel momento, me dejó pensativo. A la luz de sus palabras llegué a seducirme con la idea de que la carrera hacia la felicidad del ser humano, el esbozo de una felicidad siempre añorada y curiosamente nunca más encontrada, se postula eje central del permanente ejercicio de regresión platónico que viene asegurando nuestra propia supervivencia.

Ahora bien, sin censurar de ninguna manera esta gimnasia espiritual, pues me declaro teórico del 'de ilusión se sobrevive', me llego a cuestionar la veracidad objetiva del ideal de cada cual, no en el sentido de su acaecimiento en la primavera de las ilusiones, pero sí en el de su contextualización orteguiana. He llegado a convencerme de lo anterior hasta el punto de considerar su remedo altamente peligroso, pues se estaría apostando en un juego presumiblemente tramposo la caída del mito, la destrucción del arquetipo. Por ello, acierto a pensar que, como diría maese Sabina, nadie debiera tratar de volver al lugar donde ha sido feliz.

Finalmente, desde todas estas creencias, he de hacerles una confesión: hace algún tiempo me impuse la obligación de ser feliz y, precisamente por eso, dejé de perseguir la felicidad. No sé si los más puristas me lo aceptarían como fórmula de conducta, seguramente no, o si es lo que la vida espera de nosotros, pero en tanto que soborno a la intelectualidad y Buñuel enseña a ladrar a su «chien» más internacional, he de continuar en mis trece, pues tampoco he descubierto aún paso de baile que permita esquivar las balas con mejor puntería. En cualquier caso, si me lo permiten, seguiré haciendo como que vivo mientras trato de aprender a vivir.