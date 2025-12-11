Una de las imágenes de este año será, sin duda, la entrega a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Desde ... que el ingeniero sueco Alfred Nobel creara en 1895 este prestigioso galardón, tal como dispuso en su testamento, cada año se reconoce a personas que destacan en disciplinas como la Física, Química, Medicina, Literatura o la Paz. Ha sido un completo acierto que el Comité Noruego del Nobel conceda este homenaje a la líder que lucha contra un narcoestado corrupto, opresor y comunista, que ha provocado la huida de nueve millones de venezolanos, y alcanza índices del 80% de pobreza.

La lucha por la paz en el país hermano de Venezuela está inmersa de una apasionante aventura, la misma que supone el esfuerzo diario por la conquista de la libertad. Unas horas antes de comenzar el acto de entrega de esta distinción, la opinión pública mundial estaba expectante de si María Corina Machado conseguiría escapar de la vigilante organización criminal del Cártel de los Soles.

Habría que calificar de epopeya el viaje de la heroína María Corina Machado, del país que libertó Simón Bolívar hasta la isla de neerlandesa de Curazao, en un recorrido de 65 kilómetros en una lancha y con mar revuelta, burlando la vigilancia del sátrapa bolivariano. Esto ocasionó atrasar el plan de viaje, haciendo transbordo en avión hasta llegar al país nórdico, recién finalizada la ceremonia. Estas peripecias han resultado positivas, porque han aumentado las expectativas hasta llegar al evento. Además, no hubiéramos conocido a su hija, Ana Corina Sosa, una ingeniera de 34 años, que trabaja en Nueva York, y que ha impresionado al mundo entero, porque en nombre de su madre ha pronunciado en inglés y de memoria el discurso que ella había elaborado.

Con una expresión de emoción contenida, y hablando desde el corazón, ha venido a recordar a todo el planeta la historia de un pueblo en su larga marcha hacia la libertad. Era inevitable la referencia agradecida a España, de quien se sienten herederos de la lengua, la fe y la cultura. Vino a recordar su primera Constitución republicana en 1811, en donde se consagraba el derecho de cada persona humana a poseer una dignidad soberana: ciudadanía, derechos humanos, libertad religiosa, la separación de poderes. La denominada pequeña Venecia ('Venezziola') por Américo Vespucio, es una nación hospitalaria en donde acogieron a los migrantes españoles exiliados de la Guerra Civil, a italianos, portugueses, judíos, chilenos, argentinos, uruguayos, cubanos, colombianos, libaneses y sirios.

Después del Reventón de la Rosa, en el Estado de Zulia, en 1922, se convirtió en país próspero, hasta que se concentró la renta petrolera en manos del Estado, produciendo privilegios, clientelismo y corrupción, que acabó en el crimen organizado con grupos de terroristas como Hezbolá, agentes rusos e iraníes. Sin mencionar a Chávez, que previamente intentó un golpe de estado, hizo alusión, con la sucesión de Maduro, a tres décadas de brutal represión, en donde se violó la Constitución, la libertad de prensa, la independencia judicial y las fuerzas armadas. De ahí el pensamiento de que todos los seres humanos son libres, porque el régimen comunista intentó dividirlos por sus ideas, raza, origen, forma de vida.

Las elecciones del 28 de julio de 2024 fueron una llamada de esperanza, ante el terrorismo de Estado de una dictadura que secuestró, torturó e hizo desaparecer a 2.500 personas; 220 adolescentes fueron electrocutados, golpeados y asfixiados; las mujeres siguen sometidas a la esclavitud sexual, a cambio de una visita familiar, comida o un simple baño. El resultado electoral resulta conocido: el candidato Edmundo González Urrutia ganó las elecciones —aunque el régimen prohibió que María Corina se postulase a la presidencia— con el 67% de los votos, y para demostrarlo consiguieron escanear todas las actas electorales. Desde entonces el autócrata sigue detentando el poder contra los héroes ciudadanos: los presos políticos, periodistas, artistas, maestros, activistas políticos.

Este premio constituye una llamada universal, porque la causa de la libertad trasciende todas las fronteras. La democracia es esencial para que haya paz, por eso se hace preciso luchar por la libertad, que se consigue cada día, y llega a todos los rincones del planeta. Esta larga y dura travesía ha dado un sentido a sus vidas. La ayuda sobrenatural se hace necesaria: «¡Seguimos de la mano de Dios!».