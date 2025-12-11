Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025

Una de las imágenes de este año será, sin duda, la entrega a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Desde ... que el ingeniero sueco Alfred Nobel creara en 1895 este prestigioso galardón, tal como dispuso en su testamento, cada año se reconoce a personas que destacan en disciplinas como la Física, Química, Medicina, Literatura o la Paz. Ha sido un completo acierto que el Comité Noruego del Nobel conceda este homenaje a la líder que lucha contra un narcoestado corrupto, opresor y comunista, que ha provocado la huida de nueve millones de venezolanos, y alcanza índices del 80% de pobreza.

