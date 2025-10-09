Las acequias de Granada

Si hay un recuerdo que se mantiene vivo de mi niñez es el murmullo del agua al fluir por las acequias alpujarreñas cuando tocaba la ... tanda de riego. Ese murmullo del agua, aunque ya sea en la lejanía de los años, sigue siendo más vívido en la memoria al recordar las tandas en las noches de verano, cuando siempre se regaba para aprovechar al máximo cada gota de agua, con la luna como testigo, nunca bajo los rayos de un sol hiriente que pudiera mermar el proceso lento de filtración del agua en la tierra, distribuida milimétricamente entre caballones, con el fin de satisfacer en su plenitud la sed de las raíces de las plantas.

Aún recuerdo la voz del acequiero de la comunidad de regantes rigiendo el paso del agua con el abrir y cerrar de las compuertas, su medir del tiempo de tanda según los marjales de cada huerta y sus llamadas de aviso para que se fuera preparando la siguiente familia a la que tocara el turno de agua. También, a veces, acompañé de niño en el riego a mi padre y al hortelano que cuidaba nuestra huerta familiar, y desde entonces supe que el agua es la esencia de la vida, que no se puede desperdiciar ni un palmo de la que entra por tu compuerta, porque si tú la pierdes, la pierde también el que viene detrás de ti en el turno de riego, y así sucesivamente, como el juego del efecto de dominó: si colocas mal alguna ficha, no terminan todas las fichas cayendo, en este caso, todas las huertas regándose por igual. En estas tierras meridionales, siempre bajo la amenaza de la sequía, el agua es como el oro líquido que hay que salvaguardar para que no mueran los campos.

La llegada del agua por la acequia era algo mágico para la imaginación de un niño. ¿De dónde viene el agua?, le preguntaba a veces a mi padre, y él me decía que de muy lejos, desde los barrancos de la sierra, a muchos kilómetros del pueblo. Si el riego era a la luz del día, yo alzaba la vista y la posaba atento sobre las faldas de Sierra Nevada, algo incrédulo, como si me estuviera engañando, porque era difícil de creer que el agua que ese momento circulaba entre los caballones de nuestra huerta pudiera haber venido de tan lejos. En aquellos años deambulaba libremente con mis amigos por todos los rincones del pueblo y sus afueras, y los senderos paralelos a las acequias eran los atajos que cruzaban el pueblo de cabo a rabo, por los que transitábamos para movernos de un lado para otro en nuestros juegos infantiles de las tardes y los fines de semana, pero las acequias siempre habían estado ahí y nadie se preguntaba quién las hizo. En la adolescencia la curiosidad fue en aumento y las correrías iban llegando más lejos de los límites del pueblo, como las excursiones a la imponente sierra que se abría ante nuestros ojos, y así, poco a poco, fui descubriendo dónde nacían nuestras acequias, los puntos exactos del desvío de un ramal de agua de los arroyos de los barrancos para luego convertirse en una acequia que iba fecundando las tierras por donde pasaba, desde las primeras huertas que se abrían en paratas escalonadas en las laderas de los propios barrancos hasta las tierras bajas alpujarreñas, varios kilómetros abajo.

De adulto, como amante del senderismo, he seguido la costumbre de llegar a cualquier pueblo de nuestra provincia y seguir los caminos trazados paralelamente a las acequias hasta llegar al nacimiento de las mismas: caminar por la baja y media montaña, con la presencia constante del murmullo del agua a tu lado, es la mejor música para el alma que conozco. Toda la provincia de Granada está surcada por este antiquísimo sistema tradicional de riego, como una telaraña perfectamente tejida siglo tras siglo por una infinidad de manos anónimas de muchas generaciones de agricultores. Desde la propia ciudad de la Alhambra a la vega de toda el área metropolitana, desde todos los pueblos que penden de las caras a un lado u otro de Sierra Nevada, desde las tierras de la costa hasta las comarcas más limítrofes con otras provincias, las acequias siguen llevando la vida a las tierras que fecundan con sus aguas.

En pocos lugares he visto un sistema de riego tan sofisticado como en los pueblos de la provincia de Granada y ese legado merece la pena de conservarlo y ponerlo en valor, no sólo para los agricultores que aún lo utilizan para sacar el fruto de sus tierras, de las que todos nos alimentamos, sino como un valor cultural de sabiduría popular que se necesitaría potenciar para atraer visitantes, como rutas de senderismo, hasta nuestros pueblos cada vez más castigados por la despoblación. Por esa razón, la reciente aprobación del Ministerio de Cultura de incluir los sistemas de riego tradicionales como Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que el Laboratorio de Arqueología Biocultural –MemoLab– de la Universidad de Granada ha tenido un papel esencial para que esto haya sido posible, deberíamos llenarnos de alegría y satisfacción, porque el existir histórico de los pueblos de Granada se debe a las acequias que desde hace siglos riegan nuestras huertas. Sin agua, no hay vida. Sin acequias, en nuestra tierra, no hay agua. Y esto no deberíamos olvidarlo.