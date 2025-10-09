Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las acequias de Granada

Javier Martín Ríos

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:48

Si hay un recuerdo que se mantiene vivo de mi niñez es el murmullo del agua al fluir por las acequias alpujarreñas cuando tocaba la ... tanda de riego. Ese murmullo del agua, aunque ya sea en la lejanía de los años, sigue siendo más vívido en la memoria al recordar las tandas en las noches de verano, cuando siempre se regaba para aprovechar al máximo cada gota de agua, con la luna como testigo, nunca bajo los rayos de un sol hiriente que pudiera mermar el proceso lento de filtración del agua en la tierra, distribuida milimétricamente entre caballones, con el fin de satisfacer en su plenitud la sed de las raíces de las plantas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

