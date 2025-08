Atarfe, trabajo de amor perdido

Cae la tarde como pájaro herido sobre las gloriosas, ahora hijas del polvo, el sol y el viento, ruinas de Medina Elvira; y el astro ... rey regala destellos y colores imposibles, que resbalan sobre piedras heroicas, emocionadas. Y Atarfe, es un pozo chico, un dolor que no cesa, un pensamiento fugaz, un sueño elevado a la altura de los dioses, prendido de un estrellado cielo habitado solo por deseos que llegan y no llegan. Y en medio de este paisaje elegíaco, épico, hoy, esta tarde de verano es para mí un día lento y doloroso, lento y grave, lento y triste. Un día terrible para mi espíritu, mi alma, que aflora, discurre por un rostro aniquilado por el sueño del arte en forma de lágrimas, paraíso perdido, mirada fútil, voraz, rabia contenida, impotencia, soledad de lo bello y lo triste.

Porque las cosas que se van no vuelven nunca, ¿verdad, poeta amigo? Y hoy, esta tarde el hombre y el artista lloran con llanto callado, hambriento, de vida y esperanza, salvaje, de profundas aguas revueltas, sin que nada que lo detenga. Y vuela la pena, y vuela lejos, muy lejos, donde no quiere que la vean.

Corría el año 2012, y tras años de tránsito vital y emocional, por el bellísimo pueblo de Atarfe, cuya majestuosa Sierra Elvira, veo cada día recortada desde mi estudio maracenero y en un acto de extrema generosidad, y elegancia, inusual en el enrarecido mundo cultural, artístico granadino, decidí entonces 'donar' una de mis mejores obras al centro cultural que lleva el nombre, de peso ligero y antiguo, del que fue el primer asentamiento de la futura con vocación universal actual ciudad de Granada. Y decidí entonces 'donar' esta emblemática obra, de rotunda modernidad, a un centro joven, de vanguardia que había arrancado con fuerza y vocación de futuro.

Mucho ha llovido desde aquel lejano año y mucho ha sido lo soportado en todo este tiempo por esta incompresible causa, a través de diferentes corporaciones locales, de signos diferentes, de tal forma y manera que hoy estoy totalmente convencido, de que a no ser por mi firmeza y determinación esta obra de arte, que ha sido expuesta y celebrada en los mejores escenarios y aparecido en destacadas publicaciones, habría definitivamente desaparecido, o estaría desde hace tiempo en el despacho o el domicilio de algún político basura, o yacería en los sótanos del centro, corroída por los roedores, lo cual, ya ha ocurrido en alguna ocasión.

Pero sin lugar a dudas, de todo lo visto y vivido, la peor etapa, en la que se han acumulado en la misma persona la más absoluta indigencia intelectual, el más ominoso despropósito y la mediocridad mas ramplante, ha sido la actual, sumadas, todas estas virtudes en la representante de la Concejalía de Cultura, durante cuya gestión, la citada obra, ha sido relegada, ninguneada como en ninguna otra etapa anterior, sin iluminación, torcida, mal colocada, de cualquier manera, entre un variado catálogo de objetos inútiles y desproporcionada y variopinta cartelería, sin la cartela informativa correspondiente y lo que es más grave, comenzando a deteriorarse lentamente y asimismo ninguneada mi persona constantemente, sin descanso, en aras parece ser de peregrinas ideologías y espúreos intereses, y ninguneado uno a uno los diferentes e interesantes proyectos planteados para Atarfe.

Por lo tanto, tras los años pasados de contenida tensión y extrema paciencia, me he visto obligado a revocar dicha donación, que en su día realicé y a retirar la obra ya, en manos desde luego de personas, más cultas, educadas y preparadas. Y así esta 'donación' que con tanto cariño realicé al pueblo y vecinos de Atarfe, es hoy lamentablemente, un trabajo de amor perdido. Gracias a la ineficaz e infame gestión de esta persona responsable de la concejalía, y Atarfe ha perdido una obra de arte, que hubiese pasado a engrosar el rico patrimonio artístico. Y así este Centro Cultural, que fue referencial a nivel andaluz, incluso nacional no hace mucho, gracias a su amplia y variada oferta cultural, y este pueblo atarfeño, con su historia de siglos y belleza, se hunden irremediablemente en un teatro de tinieblas, gracias a políticos-histriones, que utilizan nuestra decencia y nuestro voto, como patente de corso en cortijo ajeno, y los sufridos-vecinos-ciudadanos, claman angustiados, por un mañana y un futuro urgente y mejor.