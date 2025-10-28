Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sierra Nevada no necesita más huellas humanas para ser patrimonio

Javier Cabello

Catedrático de la Universidad de Almería y miembro del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:00

Comenta

El conocimiento científico nos invita a mirar la montaña como un organismo complejo del que dependemos. En pleno verano, cuando las laderas de Sierra Nevada ... se agostan y el aire seco parece inmóvil, hay lugares que permanecen verdes. ¿De dónde sacan el agua los prados y bosques que resisten sin lluvia durante meses? La respuesta no está en el cielo, sino bajo tierra: en la capacidad de las rocas y los suelos para empaparse y liberar el agua poco a poco. Las montañas como Sierra Nevada son auténticas torres naturales que almacenan y distribuyen el recurso más escaso del clima mediterráneo: el agua. Una red de acuíferos invisibles alimenta la vegetación durante el estiaje y sostiene los manantiales y arroyos que descienden hacia los valles. Comprender este ciclo del agua –y, en general, cómo funcionan los ecosistemas– puede ayudarnos a decidir qué significa conservarlos.

