Sierra Nevada no necesita más huellas humanas para ser patrimonio

El conocimiento científico nos invita a mirar la montaña como un organismo complejo del que dependemos. En pleno verano, cuando las laderas de Sierra Nevada ... se agostan y el aire seco parece inmóvil, hay lugares que permanecen verdes. ¿De dónde sacan el agua los prados y bosques que resisten sin lluvia durante meses? La respuesta no está en el cielo, sino bajo tierra: en la capacidad de las rocas y los suelos para empaparse y liberar el agua poco a poco. Las montañas como Sierra Nevada son auténticas torres naturales que almacenan y distribuyen el recurso más escaso del clima mediterráneo: el agua. Una red de acuíferos invisibles alimenta la vegetación durante el estiaje y sostiene los manantiales y arroyos que descienden hacia los valles. Comprender este ciclo del agua –y, en general, cómo funcionan los ecosistemas– puede ayudarnos a decidir qué significa conservarlos.

En un estudio reciente mostramos cómo el singular paisaje de las altas cumbres nevadenses y los esquistos de media montaña convierten la nieve y el deshielo en humedad para los ecosistemas y en agua para las actividades humanas. El proceso es fascinante. En las cabeceras de los ríos, al abrigo de las altas cumbres, las antiguas morrenas glaciares, los cascajares y hasta los derrubios más finos actúan como esponjas naturales. Al comenzar el deshielo, o sencillamente con las lluvias, estas formaciones rocosas y los suelos incipientes almacenan el agua. Más tarde, durante el verano, la liberan poco a poco, nutriendo borreguiles, lagunas y arroyos de alta montaña. Más abajo, en las laderas, la capa de roca impermeable situada bajo los materiales más superficiales meteorizados impide que el agua se infiltre demasiado profundamente. Allí se forman acuíferos que alimentan bosques caducifolios, pinares y castañares. El ciclo se cierra cuando el agua que retorna a los ríos desde las laderas mantiene vivas las comunidades acuáticas y los bosques de ribera.

Este circuito hidrológico invisible no solo produce beneficios ecológicos, sino también sociales. Un ejemplo admirable son las acequias de careo, herencia medieval que, además de distribuir el agua para el riego, permite la recarga de los acuíferos. Gracias al manejo tradicional que los habitantes de la sierra han mantenido durante siglos, el suelo conserva su humedad y el paisaje su verdor. Pero el impacto del agua que se genera en Sierra Nevada va mucho más allá de lo que disfrutan sus habitantes y visitantes. El agua que se origina en la sierra es fundamental para la ciudad y la vega de Granada, el valle del río Guadalfeo, los cultivos de Motril, el valle del río Andarax, la comarca del Marquesado y el Poniente granadino. Incluso, si me apuran, para la propia Doñana, a la que llega el Guadalquivir, alimentado por el Genil y otros afluentes nacidos en estas y otras montañas. La importancia de Sierra Nevada en una región semiárida como el sureste ibérico es, sencillamente, enorme. No hay nada igual.

Cuando miramos Sierra Nevada desde Granada o Almería en invierno, blanca de nieve, sentimos un vínculo emocional inmediato. Pero rara vez pensamos que su valor va mucho más allá de la estación de esquí o del turismo de montaña. Esa nieve y su deshielo son el punto de partida de un ciclo que mantiene vivos los ecosistemas y la economía de toda la región. Pensar en las cumbres únicamente como espacios deportivos o como escenarios de la memoria humana es reducir su significado más profundo.

El conocimiento científico nos invita a mirar la montaña no como un decorado, sino como un organismo complejo del que dependemos. Comprender este funcionamiento invisible es también profundizar en la dimensión ética de la conservación de las cumbres. Intervenir en ellas –aunque sea con la mejor de las intenciones– implica alterar procesos ecológicos que sostienen la vida aguas abajo. En un planeta completamente antropizado, las decisiones sobre las montañas se han convertido en decisiones éticas. Una de ellas la tenemos muy cerca: decidir entre conservar una infraestructura con cierto valor histórico o devolver a las cumbres la naturalidad que les corresponde.

La restauración del refugio Elorrieta nos interpela como sociedad. Hemos aprendido a valorar las montañas por su capacidad de evocar la memoria o de generar actividad turística, pero olvidamos que su verdadero valor reside en su función ecológica. Sierra Nevada no necesita más huellas humanas para ser patrimonio: ya lo es, por su biodiversidad, por su agua y por los procesos que sostienen nuestra vida. Proteger las cumbres no es un gesto de renuncia, sino de responsabilidad colectiva. Significa reconocer que la herencia más valiosa que podemos legar no son unos muros restaurados, sino un sistema montañoso capaz de seguir almacenando nieve, filtrando agua y alimentando el futuro.