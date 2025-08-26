Náutica de recreo y la serpiente de verano

Todos los años aparece la clásica «serpiente de verano» en forma de informaciones sobre lo perjudicial que resulta la náutica de recreo para el medio ... ambiente y la convivencia en el Parque Natural de Cabo de Gata.

Como usuario de la náutica recreativa, espero cada verano con curiosidad cuál será la barbaridad que leeré en la prensa sobre estos energúmenos que, al parecer, somos los usuarios de embarcaciones de recreo y el supuesto daño que causamos a la posidonia de Genoveses (recordemos que la playa de Genoveses no tiene posidonia, es de arena; solo hay posidonia en la zona del Morrón, de máxima protección). La campaña suele comenzar a principios del verano y entrega varias 'noticias' a lo largo del mismo.

Sin embargo, este año ha sido muy tranquilo: no he visto provocaciones de grupos organizados ni han aparecido 'noticias fake' hasta el pasado puente de la Virgen. Tras dos semanas de temporal, ese día se presentó con «calma chicha», por lo que todos los usuarios que llevaban gran parte de sus vacaciones sin poder disfrutar de sus embarcaciones aprovecharon el buen tiempo para salir al mar. No solo los locales; vinieron embarcaciones de toda la costa cercana y, efectivamente, se produjo una gran concentración de barcos en la bahía de Genoveses (abrigo natural que, como tal, aparece en todas las cartas náuticas). Allí, el 25% de playa habilitado para el uso compartido de embarcaciones y bañistas permitió tomar una fotografía con muchas embarcaciones en la bahía, imagen que fue manipulada para dar a entender que toda la playa estaba invadida y que parecía un segundo puerto. Todo ello, para alimentar el relato y lograr que se impongan más restricciones. ¿Si el Viernes Santo fotografiamos el Paseo de Almería, diríamos que los católicos invaden las calles?

Creo que, en aras de ofrecer una mejor información —y más en esta época de bulos—, es necesario puntualizar algunos aspectos:

1. El Parque Natural de Cabo de Gata es un paraíso que merece una especial protección. Esta realidad ha conducido y debe seguir conduciendo a restricciones tanto en el acceso marítimo como terrestre.

2. En los últimos años se ha restringido, durante la época estival, el acceso y fondeo en toda la costa del parque, desde Carboneras hasta Las Salinas. Se ha habilitado únicamente un 25% de la playa de Genoveses, para uso compartido de bañistas y embarcaciones, que está debidamente balizado. En las playas de poniente de San José no se puede fondear ni siquiera a más de 200 metros de la orilla, porque son aguas exteriores de la reserva marina, aunque la línea de éstas pase por tierra. Si en tantos kilómetros de costa solo se puede fondear en esos 100 metros, no es de extrañar que los días señalados la zona se masifique.

3. Tanto las administraciones como las asociaciones náuticas y empresariales realizan esfuerzos constantes por la convivencia y la protección del medio ambiente en el parque. Los diferentes clubes náuticos llevan a cabo una labor pedagógica continua para fomentar las buenas prácticas, e incluso abren expedientes disciplinarios a quienes las incumplen. Es inevitable que en todos los colectivos haya «garbanzos negros».

4. Por lo general, los usuarios de embarcaciones recogen la basura que generan y la depositan en los contenedores habilitados para ello en los puertos. Vemos imágenes de montañas de basura a la salida de las playas de poniente, pero de esto no debemos deducir que todos los bañistas sean unos guarros. Sin embargo, podríamos preguntarnos qué produce mayor impacto ambiental: ¿200 embarcaciones o 4.000 bañistas?

5. Cuando un colectivo lanza información falsa —como la supuesta existencia de posidonia en la playa Genoveses, que no existe ni la he conocido —, ya sea por ignorancia o mala fe, crecen mis dudas sobre si su motivación real es la preservación del medio ambiente o algo más oscuro.

6. Debería plantearse si la náutica de recreo aporta algún beneficio a la economía de la zona, y si su impacto ambiental es realmente dañino. Yo lo tengo claro, pues los datos reales demuestran el innegable factor económico positivo, en todas sus magnitudes, incluyendo la calidad del turismo que atrae.

Sobre el impacto ambiental, no existen estudios científicos serios que demuestren si la náutica de recreo produce o no un impacto mayor o menor que cualquier otra forma de turismo. Nos movemos en el terreno de las creencias, pero un hecho objetivable es el crecimiento, tanto en extensión como en altura, de la posidonia del parque, según los testimonios de diferentes clubes de buceo.

La solución no pasa por el «sueño húmedo» de algunos de prohibir la náutica de recreo, ni por el de otros de permitirla sin límites. Es necesario fomentar un mayor civismo, tanto entre náuticos como entre bañistas, para poder convivir con seguridad y responsabilidad.

Las distintas administraciones responsables realizan un gran esfuerzo por la preservación del parque y la convivencia, pero no debemos caer ni en la autocomplacencia ni en el catastrofismo. Queda mucho trabajo por hacer, y en definitiva, todo se resume en un tema de civismo por parte de unos y de otros.

Las restricciones, por sí solas, nunca han sido la solución. Hay que explorar más opciones que faciliten la convivencia. Quizás, si se habilitasen boyas de fondeo en otras zonas del parque, se minimizaría la afluencia masiva a los puntos habilitados actualmente. Es solo una idea, seguro que hay más y que ya se están valorando, para poder seguir disfrutando de este paraíso que tenemos y debemos conservar.