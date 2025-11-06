Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Albares y su amo compran la 'leyenda negra'

Inocencio F. Arias

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:24

Andaba de capa caída pero los actuales dirigentes mejicanos la vienen desempolvando y ahora Pedro y Albares ayudan a que circule la leyenda.

La presidenta ... de Méjico, Claudia Sheinmaum, su mentor, el inefable López Obrador, y bastantes dirigentes del PRI, el partido político que les precedió creando un sistema político al que Vargas Llosa calificó acertadamente de «dictadura perfecta», inventaron la memoria histórica mucho antes que Zapatero. Los mandameses mejicanos inculcaron en sus discursos y por supuesto en los libros de texto que han estudiado generaciones de sus compatriotas que en el siglo XVI Méjico era una Arcadia feliz, una civilización pacifista, desarrollada, culta que gobernaba paternalmente, con humanidad, una serie importante de tribus. Entonces, vinieron los bárbaros españoles, voraces, incultos, mataron, asesinaron y esclavizaron a los angelicales aztecas que vivían en paz.

