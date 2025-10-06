Mucha incertidumbre y una certeza

David Baños Periodista Lunes, 6 de octubre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Vivimos en un mundo de incertidumbre. El cambio climático, el crecimiento demográfico, la confrontación geoeconómica, los conflictos armados, la ciberseguridad, la manipulación informativa, la polarización social, la corrupción... son algunos de los retos globales que intentamos afrontar, aunque todavía sin demasiado éxito, a tenor del escenario mundial actual.

¿El planeta es ahora peor que antes? Eso depende del papel que te haya tocado desempeñar en él y el lugar del mundo donde te encuentres. Aquí donde estamos usted y yo, a pesar de las dificultades para encontrar vivienda, un trabajo bien remunerado, los altos precios, la pérdida de calidad de servicios básicos... todavía estamos infinitamente mejor que la mayoría.

Nuestra posición no tiene que ver con el legado histórico del imperio español. No somos mejores ni peores que la mayoría, pero tenemos capacidad económica. Podemos comprar, invertir, endeudarnos y hacer frente a las letras. Eso quiere decir que valemos tanto como somos capaces de consumir. No le de más vueltas, lo demás es accesorio en este escenario global.

Conviene no perder la perspectiva, porque para seguir jugando en esta liga hacen falta representantes políticos de altura, estabilidad macroeconómica, apostar por el talento y la innovación, una buena promoción exterior, infraestructuras modernas, transformación digital, garantizar la educación, la salud o fomentar la igualdad.

Desde que Donald Trump se mudó por segunda vez a la Casablanca, el mundo ha cambiado. Este inquilino impredecible ha traído a todos como locos con sus decisiones, rectificaciones y ratificaciones. La amenaza constante de los aranceles ha sido el arma con la que ha querido frenar la pérdida de relevancia internacional de Estados Unidos. Desde que es presidente parece imperar de nuevo la ley de la selva. Ya sabe, aquella en la que el más fuerte es el rey. La cuestión es que el águila americana ahora tiene que enfrentarse a dragones chinos, tigres coreanos y hasta osos pardos rusos.

Aquí estamos, sin saber cuánto pueden dar de sí el toro bravo y la cabrá montesa españoles, frente a tanta fiera. El panorama actual asusta y sorprende a la vez. Porque a pesar de no ganar para escándalos políticos la economía sigue funcionando. Ojo, porque estamos asistiendo a un deterioro progresivo de las infraestructuras y de los servicios sociales. Si no lo remediamos pronto, lo pagaremos más pronto que tarde.

Debemos hacer esfuerzos todos, a través del diálogo. La vía de la fuerza no debería ser ni siquiera una opción. Sin embargo, ahora mismo uno tiene la sensación de que la Unión Europea, la ONU y hasta nuestro parlamento han perdido la fuerza que antes tuvieron. Se han anclado en discursos vacíos, reproches continuos, que nadie escucha y que no se traducen en nada en la práctica.

Almería juega un papel esencial en el mundo, como proveedores de alimentos y de salud. Nuestra agricultura debería ser estratégica para una Unión Europea cada vez más débil y necesitada de ser soberana ante cuestiones básicas como la alimentación. Sin embargo, las instituciones comunitarias continúan abriendo las puertas y dando facilidades a países terceros frente a los productores interiores.

Afortunadamente contamos con un sector hortofrutícola más fuerte que hace años, más profesionalizado, más organizado, más concentrado y más tecnológico. Ya no sólo exportamos tomates, pimientos o pepinos, también destacamos por el talento, la innovación y la tecnología. A pesar de toda la incertidumbre que nos rodea, tenga la certeza de que nuestro presente y nuestro futuro siguen estando en la agricultura y su desarrollo. Aunque a productores y empresas no les vendría nada mal un poco de ayuda desde Madrid y desde Bruselas, de vez en cuando.