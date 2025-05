Hipocresía

Ángel Iturbide Periodista Sábado, 24 de mayo 2025, 20:35 Comenta Compartir

Hay cosas muy difíciles de entender y, más aún, de asumir. Y eso me cabrea y me entristece. Ambas cosas. Mucho. Parece como si hubiera tenido que celebrarse el festival de Eurovisión para caer en la cuenta de que Israel está masacrando a la población palestina de la franja de Gaza. No sé si nos hemos parado a pensar en qué es la franja de Gaza. Es un tubo de terreno de 41 kilómetros de largo (la misma distancia que separa la capital de Adra) por seis kilómetros de ancho en su parte más estrecha y doce en la más ancha. Allí vivían y ahora malviven dos millones de personas. Toda la provincia de Almería tiene 770.000 habitantes según el censo provisional a 1 de enero de este mismo año. Pues imagínese lo que sería meter 2 millones de personas entre Almería y Adra. Pero ya no es sólo que en esa ratonera se hacine tanta gente, lo peor es que de allí no pueden salir porque los pocos pasos existentes para ello están cerrados y vigilados por el ejército de Israel. Y esa franja de terreno está totalmente destruida y sus moradores van de un lado a otro lado con lo poco que les queda según lo que ordene el gobierno de Israel. Aquello está totalmente arrasado, no hay nada y lo poco que queda caerá puesto que los bombardeos continúan. No hay comida, no hay medicinas, no hay bienes de ningún tipo dado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no permite la entrada de los miles de camiones que esperan fuera de la franja para poder introducir su carga. Tras la presión internacional, y antes de perder todo el apoyo del súper poderoso Donald Trump, parece que está permitiendo que entren algunos camiones con su ayuda humanitaria. La aniquilación de los palestinos continúa y encima el presidente de Estados Unidos ve en la franja un lugar donde desarrollar un potente enclave turístico a orillas del Mediterráneo. Esperpento.

Lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023 cuando terroristas de Hamas aniquilaron a más de dos mil personas que se encontraban tranquilamente disfrutando de un festival de música, trabajando o en sus propios hogares no cabe sino calificarlo como una barbarie sin ninguna justificación. A partir de ahí se abrió el infierno en la franja de Gaza donde todas las infraestructuras han sido destruidas, así como un elevadísimo porcentaje de los hogares palestinos, además de cobrarse la vida de más de 53.000 personas hasta hoy. Y los enfrentamientos no han terminado y continuarán porque Netanyahu ya ha dicho que su objetivo es acabar con los terroristas de Hamas y conseguir la liberación de los rehenes que quedan con vida, pero para ello es la población civil, sobre todo mujeres y niños, quienes están sufriendo las consecuencias del odio de unos y de otros.

Yo no sé si lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Si no lo es se le parece mucho, según la definición de la Real Academia Española: Exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de su raza, etnia, religión o nacionalidad. Pues bien, da la sensación de que ha tenido que llegar la polémica de Eurovisión con el negocio del voto popular (cada persona podía emitir 20 votos a 0,99 euros cada uno) y el segundo puesto de la representante israelí, una víctima de la masacre del 7 de octubre, así como el conocimiento (no nuevo), de que la empresa organizadora es judía, para que la comunidad internacional despierte y reaccione. Todo ello, o en parte, motivado por el fundido en negro de la televisión belga mientras interpretaba su tema la cantante israelí o por las críticas de Radio Televisión Española a la violencia desatada por Israel y que fue motivo de que la organización del festival le amenazase con multas de seguir con la crítica. Esta crítica es legítima y lo mejor que puede hacer España es abandonar el festival. Yo soy de los convencidos de que el conflicto entre judíos y palestinos es de muy difícil resolución, pero que se daría un paso importantísimo reconociendo internacionalmente el Estado de Palestina al igual que existe el Estado de Israel. Y en este sentido me alineo con la postura de España que ya lo ha reconocido. Ahora bien, no se puede poner del lado de la víctima, en este caso los palestinos, y seguir comprando armas al agresor como ha ocurrido desde el 7 de octubre de 2023, aunque en mayo de 2025 (un año y siete meses después), se anuncie que se dejará de hacer. La coherencia parece que no es el fuerte del Gobierno español, como tampoco lo es del Partido Popular que de tanto nadar y guardar la ropa acabará ahogándose.

Temas

Gaza

España

Israel