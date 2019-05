Hans Kelsen y la extraña familia De conformidad con el jurista vienés, los separatistas catalanes dieron, desde el punto de vista jurídico y político, un golpe de Estado contra la Constitución y la democracia, vulnerando frontalmente la Ley fundamental JOSÉ TORNÉ-DOMBIDAU Y JIMÉNEZ Miembro del FORO PARA LA CONCORDIA CIVIL Martes, 7 mayo 2019, 00:41

«La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto» (Benjamín Constant).

Cataluña y la política nacional son temas que están absorbiendo la atención de todo un país, España, e incluso la opinión de muchas instituciones, expertos, centros universitarios y observatorios políticos del extranjero. La 'cuestión catalana' es mirada por muchos ojos ante la gravedad e irracionalidad del asunto: se trata de la fragmentación de un Estado de la Unión Europea en pleno siglo XXI y sin justificación.

Hay quien cree (Ignacio Sánchez-Cuenca, 2018) que se debe abandonar la idea de que en Cataluña ha habido un golpe de Estado o un pronunciamiento para pensar en soluciones democráticas al problema de la secesión. En opinión de este politólogo, lo que ha sucedido en Cataluña ha sido un choque de legitimidades: la legitimidad que otorga un refrendo popular (el del 'Estatut', 2006) y la legitimidad que representa la legalidad constitucional de 1978, obviamente vulnerada por los acontecimientos del otoño de 2017. Tendríamos, pues, enfrentadas, de nuevo en Europa, las dos tesis que se debatieron en el mismo continente en el período de entreguerras. Por una parte, la tesis del reconocido jurista alemán Carl Schmitt (1888-1985) según la cual el pueblo como soberano tiene la última palabra, y la de su reputado colega austríaco Hans Kelsen (1881-1973) que prima la juridicidad del Estado y el respeto a la legalidad. Estos dos principios habrían entrado en colisión en el caso catalán.

Sin embargo, una evolución posterior de las teorías de estos dos acreditados tratadistas del Derecho, publicadas a partir de los años veinte del pasado siglo, ha sido suficiente para comprobar adónde conduce cada una de ellas. En efecto, la doctrina de Schmitt suministró los cimientos jurídicos iniciales del Estado nazi, en tanto que la de Kelsen ha servido para la defensa de los derechos fundamentales, el control del poder político, proclamar la primacía de la norma jurídica y atribuir a un órgano separado, el Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad. Todo lo cual ha sido asumido por la ciencia jurídico-constitucional contemporánea. Concretamente en España las tesis kelsenianas están plenamente integradas en nuestra Norma fundamental (1978) y su valedor fue el profesor García de Enterría, maestro del Derecho Público español.

En consecuencia, las tesis de Kelsen viven y ahorman el edificio del ordenamiento jurídico-público español. Eso significa algo tan importante, y tan elemental, como que, de acuerdo con la Constitución, cualquier propuesta o deseo de reforma o cambio constitucional ha de adoptarse de acuerdo con el procedimiento previsto en la propia Constitución (Título X) so pena de incurrir en lo que Kelsen calificó, con claridad, de revolución o golpe de Estado, pues «una norma jurídica (por ejemplo, las leyes separatistas del 6 y 7 de septiembre de 2017) no vale por tener un contenido determinado […] sino por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuesta» ('Teoría pura del Derecho', 1993, Ed. Porrúa, México, página 205). Y concluye: «Una revolución, en el sentido amplio de la palabra, que abarca también el golpe de Estado, es toda modificación no legítima de la Constitución –es decir, no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales–, o su reemplazo por otra» (Íd., 11ª edic., 2000, pp. 218-219).

Por tanto, de conformidad con el jurista vienés, los separatistas catalanes dieron, desde el punto de vista jurídico-político, un golpe de Estado contra la Constitución y la democracia, vulnerando frontalmente la Ley fundamental. Ahora es el tiempo de los Tribunales de Justicia de calificar penalmente la conducta de los autores de tales actos. Con ello no se trata de 'judicializar' la política, como se afirma con demasiada ligereza. Trátase de depurar las responsabilidades como correspondería con cualquiera que vulnerara el ordenamiento jurídico: «No es posible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho» (Felipe VI).

Esto, que es tan elemental en la doctrina del Derecho Público contemporáneo, es negado por los secesionistas catalanes, sus abogados y, asómbrense, por partidos políticos de la izquierda en un imperdonable ejercicio de ignorancia, ceguera o partidismo. El propio Gobierno Sánchez se encuentra cerca de esta visión complaciente y equivocada.

Y lo que es extraño y sorprendente a los ojos de cualquier observador desapasionado: el Gobierno Sánchez ha tenido por socios (y se prevé que los tenga en la próxima legislatura) a aquellos que han dado un golpe de Estado en Cataluña. Creo que se trata del único caso en el mundo, desde luego en Europa, en que un Gobierno se apoya en aquellos que quieren romper su Estado. Y hay más 'puntales' gubernamentales: otros socios han sido los partidarios de la España 'plurinacional' (defensores de la autodeterminación territorial), los 'antisistema' y los cercanos a ETA (con Bildu, los socialistas han aprobado la infame ley vasca de abusos policiales). Extraña familia por explicar.