Granada, gloria bendita Un cierto sabor, color, calor, amor a pionono y a habas con jamón al mismo tiempo TICO MEDINA Granada Domingo, 13 octubre 2019, 14:26

En cualquiera de los cinco sentidos, que en Granada son seis, como ya he escrito tantas veces, mi Granada es gloria bendita. Y además llevo toda o casi toda la razón del mundo. Cuando queríamos decir en una sola frase, cosa a la que estamos muy acostumbrados, que alguien era una buena gente, exclamábamos, aunque no demasiado, porque el palabro, el dicho, venía de fuera: ¡Fulano, gloria bendita!

Un cierto sabor, color, calor, amor a pionono y a habas con jamón al mismo tiempo. Espárragos de nuestra Vega, reconocidos como los mejores del mundo, ese mango que ya hace pareja con el indio, el indio de la India, que uno ha comido allí mismo; esa chirimoya, que, a veces, trae la parienta a casa, ese níspero, que hay que volver a plantarlo en grandes extensiones a ser posible. Granadinos todos, labradores, campesinos, trabajadores del campo. ¡Que están estos días vendidos, uníos olivareros del campo!

Yo tengo un olivo, aquí en el jardín seco, de la parte de atrás de mi casa, que es la suya. Sexto piso con ascensor. Aquí hay ya un viejo mapa de la Granada de hace cinco siglos, que no se parece, pero nada, nada, a la Granada de hoy, no sé si para bien o para mal. Y veo crecer este olivo desde mi ventana, donde si algún día me dejan plantaré en el alféizar vacío el mapa de la pipirrana, compuesto de una maceta de pimientos verdes con otra de pepinos, una de cebollas y otra más de tomates, estos últimos que no falten. Sin olvidar el pan para mojar. El aceite ha de ser como el de los Montes Orientales de Granada, aceite de Píñar, claro, que están vendiendo ahí y que me trae sin sueño. Si yo fuera rico tendría un pedazo de huerta en la falda del Castillo, con cien olivos y unos pocos almendros. Hablo de lo nuestro, y encima, por si fuera poco, resulta que este terruño del que hablo está en la calle Tico Medina, periodista para más señas; el huerto está antes del chopo, en el número cinco, creo.

Cualquier guiri se lo lleva por la cara por un puñado de euros un día cualquiera. Ellos saben muy bien lo que hacen.

En fin, que aquí me tienen. Acabo de volver de Granada, donde fui y vine en el mismo día, que tenía cosas urgentes que hacer, imposibles de dejar que hiciera otra persona por mí.Fui en el tren AVE del sábado pasado, que por cierto, voy a ponerle nota. Le doy un ocho, que no me atrevo a calificarlo con un diez, porque fue puntual en la ida y en la vuelta, aunque ese mismo día tuvo problemas, y este que les voy a contar es uno. Y aunque viajo en clase preferente y salimos a las siete y media de la mañana, no dan, como en todos los demás trenes AVE, desayuno gratis. Me dijo la bella azafata: «Bien que lo siento señor, pero los sábados no damos desayuno».

Puse cara de juez, de juez cabreado, y le solté: «¿Qué es lo que pasa, niña, que los sábados no se desayuna a pesar de que aún es de noche cuando hemos salido de Madrid?».

Y ella me replicó: «Pues ya lo siento, si quiere le traigo en el carrito un café o un té y un rosco donut si quiere acompañamiento».

Té en vaso de cartón

Total, granaínos de mi alma, té en un vaso de cartón, azúcar moreno, y ese donut, de película del detective de la gabardina vieja, que ponen en no sé qué canal de televisión.

De todas formas, el paisaje lo arregla todo, y aunque el AVE no es de los primeros, y eso que ha sido el último en ponerse, tiene ese larguísimo túnel hasta llegar a Loja que quizás explica ahora tantas cosas. De todas maneras, ¡gloria bendita! Iba a un sitio único. Me llevaban para hablar de las palabras, en una cita en el Palacio de Carlos V, en el corazón de la Alhambra, esa realidad que los granadinos, como en casi todo, no sabemos apreciar del todo como el tesoro que es. ¡Qué sitio para palabrear! La actuación musical me ayudó mucho. Era música sefardí, acordes caballerescos del Mío Cid, más o menos, como música andalusí.

Estoy muy agradecido a la directora de la Alhambra, Rocío Díaz, que además de darme esta inmensa oportunidad, me regaló, al final del encuentro inolvidable, una corbata preciosa con aires de la Alhambra, que enseñé en mi espacio de la televisión de 'Aquí y Ahora', en las tardes de Juan y Medio. También me regalaron un pañuelo de seda para el cuello de la parienta, también con motivos de la Alhambra. Y una granada de cerámica roja como la sangre que ya tengo en mi colección de granadas, encima de mi mesa de trabajo, junto al pisapeles de la Virgen de las Angustias y la foto última de mi madre en un portarretratos, que además en la parte de atrás tiene una brevísima reliquia de la sotana de fraile de FrayLeopoldo de Alpandeire.

¡Gloria bendita!, ya digo. No acudió ninguna autoridad municipal, y yo diría, que es lógico, porque era sábado, con buen tiempo, y la mar, la nieve todavía no, está muy cerca. Pero añado, sin resentimiento. Ni falta que me hizo, porque por poco llenamos las cien plazas disponibles en este espectacular espacio. Dije lo que quise, nadie preguntó. Y en la Alhambra, atención, más de ocho mil visitantes, un río de vida y de sorpresa. ¡Así todos los días!

No hay quien de más, granadinos. Insisto, que no sabemos lo que tenemos. Me cuentan que hace unos días vino a celebrar sus bodas de oro en la iglesia deSanta María de la Alhambra mi compañero y, sin embargo, amigo, paisanísimo, Jaime Peñafiel, que lleva casado no sé cuántos años.

Los 'selfies'

Me hice algunos 'selfies' de esos, me conocieron y me reconocieron, a pesar ya de mi vejez, bien visible, y a todos les conté la misma historia que no les voy a repetir ahora. Subiré y bajaré a la Alhambra en taxi, que es lo que hay que hacer, para volverla a ver. Lo haré en cuanto pueda de nuevo.

Una Granada que en este momento, cuando el sabor manda, el sabor como una forma de amor, y que está haciendo posible esa crónica diaria, ese cuadernillo constante de la cocina en Granada, la de ayer, la de hoy y también la de mañana. Y yo, que estoy muy al día, porque leo la faldeta de mi querido maestro Amate, que me acerca también a los sabores antiguos, a los de nuestras abuelas, y ese trago, que debe acompañar a lo que se mastica.

Me llevaron a almorzar divina-mente, debo decir el nombre: Mesón el Horno, porque este restaurante no necesita la publicidad y me consta que lo he visto con mis propios ojos. El restaurante está cerca del Cuarto Real, creo, en la parte alta del barrio de San Matías, muy cerca de Santa Escolástica.

No quiero hacer crónica de ese mediodía, por si la gente cree que soy un «estómago agradecido', pero sé que la jefa firmó la cuenta y siempre con mucho cuidado, que hoy todo se vigila, que ha habido mucho, pero mucho (...).

Saludo a Fajalauza

O sea, gloria bendita. Los queridos marmolitos, el saludo a los de Fajalauza, en la mesa de al lado, que a ver si el año que viene les dan de una vez la medalla de Andalucía, que yo llevo en la solapa y que merezco menos que ellos.

Y a pesar de lo mucho que tengo que contar de ese rápido viaje de ida y vuelta, me he traído el último libro del maestro Rafael Guillén: 'Últimos poemas. Lo que nunca sabré decirte'.

«Así de corta es la eternidad, lo que nunca sabré decirte. / El sabor de la palabra escrita. / Hoy quiero decirte algo. / No sé, me he equivocado tantas veces».

Lo mismo digo yo, maestro Rafael, con su gorra de marinero y sus gafas de sabio. Sabio de saber, sabio de sabor. Lo dicho.

Yo sé que hay otra Granada, claro que sí, amarga como la granada, fruta, verde, pero hoy esta granada luminosa, admirada, querida… por eso, este titular. Que sabe a bartolillo y a olla de San Antón, mis queridos amigos no visitados en esta ocasión, la casa de Chiquito de Granada, ya sin Chiquito pero con un premio que lleva su nombre. También mi amigo de siempre, don José el de las Tinajas, el gran Duque de Las Tinajas, al que le debo, tantas veces prometido, ese título de nobleza.

O sea, lo dicho. Este domingo, gloria bendita. Digan lo que digan, la granada abierta, la granada grano a grano, como en aquella conferencia itinerante de 'Los granos de mi Granada'.