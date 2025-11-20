Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada-Metrópoli 2030-2040: El plan que por fin piensa en una Granada unida

El nuevo Plan Estratégico del Consejo Social de la Ciudad marca un punto de inflexión: por primera vez, Granada se proyecta como una gran ciudad metropolitana

Granada Futuro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Por primera vez, Granada empieza a pensarse como lo que realmente es: una gran ciudad metropolitana. El documento Estrategia Granada-Metrópoli Horizonte 2030–2040, elaborado ... por el Consejo Social de la Ciudad y ratificado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento del pasado 31 de octubre, marca un punto de inflexión histórico al situar en el centro de su planteamiento una idea que desde Granada Futuro llevamos tiempo defendiendo: Granada no puede seguir fragmentada en más de cuarenta municipios que comparten los mismos problemas, pero actúan por separado.

