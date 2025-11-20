Granada-Metrópoli 2030-2040: El plan que por fin piensa en una Granada unida

Por primera vez, Granada empieza a pensarse como lo que realmente es: una gran ciudad metropolitana. El documento Estrategia Granada-Metrópoli Horizonte 2030–2040, elaborado ... por el Consejo Social de la Ciudad y ratificado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento del pasado 31 de octubre, marca un punto de inflexión histórico al situar en el centro de su planteamiento una idea que desde Granada Futuro llevamos tiempo defendiendo: Granada no puede seguir fragmentada en más de cuarenta municipios que comparten los mismos problemas, pero actúan por separado.

Durante décadas, la falta de una visión común ha limitado nuestro desarrollo. Hemos perdido inversiones, duplicado esfuerzos y desaprovechado oportunidades por no entender que el progreso de la capital y de su entorno metropolitano son una misma causa. Este nuevo plan rompe con esa dinámica y sienta las bases para construir una Granada única, cohesionada, moderna y competitiva, donde todos los servicios estén descentralizados y al alcance de toda el área. De llevarse a cabo, nos convertiríamos en una gran ciudad capaz de atraer grandes inversiones.

El horizonte metropolitano que plantea este documento es mucho más que una cuestión territorial: es un cambio de mentalidad. Significa diseñar juntos las infraestructuras que realmente necesitamos —desde la movilidad hasta la vivienda—, coordinar políticas económicas y sociales, y planificar un modelo de crecimiento sostenible que conecte la innovación, la cultura y el medio ambiente. En definitiva, pensar como una ciudad europea del siglo XXI, donde la cooperación sustituya al aislamiento.

Otra dimensión a destacar de este trabajo es su extraordinaria aportación a la candidatura de Granada en su aspiración para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 (CEC2031). No sólo porque envuelve a esta iniciativa dentro de una estrategia integral y a largo plazo de ciudad metropolitana, sino porque expone de forma nítida toda la riqueza cultural, artística y monumental que ofrece esta tierra, todo su potencial y, cómo desde la cultura, se aborda una transformación socioeconómica, impulsando el sector de la industria creativa, que puede articularse como una herramienta de inserción social y territorial o cómo el desarrollo de las nuevas tecnología puede cambiar a nuevas manifestaciones artísticas. En definitiva, toda una declaración de intenciones muy en línea con lo que exige la convocatoria de la UE para ser CEC2031

La generación de conocimiento es sello identitario de Granada. Pero esta fortaleza, que se conjuga con un talento científico e investigador de primer nivel, con un patrimonio cultural único y con un entorno natural excepcional, sólo alcanzarán su verdadero potencial si se gestionan desde una estrategia compartida, capaz de hablar con una sola voz ante Andalucía, España y Europa.

Para que esa ambiciosa visión, basada en el binomio cultura-ciencia, sea efectiva, será imprescindible una gobernanza metropolitana real, con estructuras de coordinación estables, mecanismos de participación ciudadana y una planificación estratégica que trascienda los ciclos políticos. Solo así se evitará que, los seis ejes, los 55 objetivos estratégicos y las 338 acciones que recoge el documento, queden en una declaración de intenciones y se conviertan en una auténtica hoja de ruta hacia el futuro. La cooperación institucional debe acompañarse de un compromiso firme del sector privado, de la universidad y de la sociedad civil: Granada necesita liderazgos que sumen y una acción conjunta que transforme las palabras en hechos.

Desde Granada Futuro celebramos esta hoja de ruta y el reconocimiento de que el futuro pasa, inevitablemente, por la unión metropolitana. Pero también recordamos que los planes solo cobran sentido si se ejecutan con decisión, si implican a todos los actores sociales y si se traducen en acciones concretas. La visión ya está escrita; ahora toca convertirla en realidad. Estaremos muy pendientes de estos avances que como sociedad debemos exigir.

Granada tiene la oportunidad de transformarse en una auténtica metrópoli: más eficiente, más competitiva y más justa. Y esa oportunidad no puede esperar.

José Mª Aguilar, Ing. de Caminos, empresario; José Bigorra, Arquitecto; Nicolás Castilla, Dr. Ing. Agrónomo; Luis Curiel, Empresario; Salvador Curiel, Economista, consultor; Pedro Ferrer, Ing. de Caminos, funcionario; Salvador Frutos, Economista; Fernando Girón, Ing. de Caminos, empresario; Emilio Gómez Villalba, Ingeniero Industrial; Emilio Herrera, Arquitecto; Enrique de la Higuera, Abogado, Vpdte. Asoc. Empresarios Sierra Nevada; Carlos Infanzón, Ing. Industrial; Juan Miguel Mtnez. Cañavate, Empresario; Fernando Mir, abogado; Manuel Morales Fdez., abogado; Fco. Martín Recuerda, Economista; Juan José Nievas Aranda, Ing. Industrial; Segismundo Nogueras, Ing. Agrónomo, empresario; Miguel Ángel Palanco, Licenciado en Derecho; Javier Piñar; Ignacio Pozo; Jaime Riera, Ing. de Caminos, funcionario; Ángel Rguez. Aguilera, Arqueólogo; Antonio Romero Romero, economista; Agustín Ruiz Robledo, Catedrático universidad; José Luis Santana, Abogado; Manuel Sola, Empresario; Miguel Valle, Arquitecto.