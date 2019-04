La generación más egoísta Le vamos a dejar, a base de estulticia y egoísmos, graves problemas, como el de las pensiones, la inmigración, el problema de la confrontación territorial y problemas de convivencia MANUEL E. OROZCO REDONDO Sábado, 27 abril 2019, 01:30

Es bueno y necesario echar una mirada hacia el pasado reciente y analizar la realidad que hemos forjado para comprender lo que nos está pasando. La idea, ante las próximas elecciones, es hacer un balance de lo conseguido y valorar la nueva realidad, pues no vamos bien. Desde un breve análisis, vemos que son muchos los problemas que soportamos, como consecuencias de los errores de las generaciones que han gestionado esta democracia, puesto que han sido muy egoístas. Se vendió la democracia como la panacea y la solución a casi todos los problemas que nos aquejaban con el régimen anterior, pero, en realidad, el desengaño ha sido importante.

El hecho más destacado ha sido la concreción del Estado del Bienestar a cambio de una sociedad dividida, falta de valores y que no ha mejorada a sus ciudadanos, sino que los ha atiborrado de derechos, que los incapacita para comprender sus deberes sociales y personales. En gran medida, el Estado del Bienestar no ha sido capaz de mejorar a los ciudadanos, puesto que no somos ni más responsables ni mejores personas, sino más egoístas, tanto a nivel personal como social. Los políticos, que han gestionado esta democracia, no pueden sentirse orgullosos de lo conseguido, pues se han aprovechado de las carencias de la postguerra para cerrar el círculo infernal, como mediadores, entre los que pueden dar y los que exigen que se les den. Desde entonces, esta dinámica ha marcado y embarrado la política.

Por lo que se puede ver, ha sido una generación, absolutamente, egoísta, pues no ha parado de exigir y conseguir derechos, beneficios, hasta tal punto que se ha puesto todo en peligro, pues, además, es una generación que se ha educado en esa idea del buenismo, el todo vale y todo me lo merezco y exijo. Solo ver la lista de los derechos en los hospitales o en los Centros educativos, nos da una idea de la incapacidad para hacer ver el valor de los deberes, que son pocos y, además, muchos no los cumplen y abusan. Hemos pasado de una sociedad con muchos deberes a una sociedad de derechos, sustentada en la idea de la España de la 'culpa' y de una historia nada edificante y represora; por lo que era el momento de resarcirse. Pero, ¿Por qué se ha sido tan egoísta? Para comprender el proceso, hay que entender la idea en la que se han movido esta sociedad democrática. Es simple: la avidez de los políticos por ofrecer y la avidez de los votantes para que les den. De este modo se concreta la idea perversa: ¿Qué tengo que hacer para que me voten? Es el círculo infernal, que no tiene fin, pues siempre se pedirán más prebendas, derechos, etc., hasta la estupidez, al pensar que podemos dar, no solo a los españoles, sino a todo el que llegue al país, como si fuera posible. La consecuencia de todo esto, ha sido la enorme deuda que atesoramos y la decadencia en la que estamos, pero nada se hace y se sigue en el pensamiento alicista y en la irrealidad de seguir exigiendo. En lenguaje corriente o vulgar, se puede decir que nos hemos comido 'el manso y la mansa'.

Se tiene que saber que, gran parte de los derechos conseguidos y el bienestar, se ha hecho a cargo de las generaciones futuras. Se puede decir, que la deuda pública, que nos dejaron las generaciones anteriores, fue de generosidad, entrega y sufrimiento, pues a la muerte de Franco, la deuda Pública era de 7,3, la más baja de la historia de España del siglo XX y XXI. Desde entonces, estas son las cifras: del 1975 al 1983, sube a 43,2; del 1982 al 1996, sube al 67,4; del 1996 al 2004 baja a 35,5; del 2004 al 2011, sube a 100,4; y del 2011 al 2017, baja un poco, al 98,3. Así, sin renunciar a nada, la Deuda sigue subiendo, irresponsablemente. Esto es, hemos endeudado e hipotecado a las generaciones próximas. Le vamos a dejar, a base de estulticia y egoísmos, graves problemas, como el de las pensiones, la inmigración, el problema de la confrontación territorial y problemas de convivencia. Se van a encontrar con una sociedad que no se compromete con el futuro y no siente la natalidad como un deber social, que deja a la sociedad sin garantías de futuro. Además, se tendrán que enfrentar al problema de la contaminación medio ambiental, de ríos, mares y con el cambio climático del Planeta, del que se ha abusado. ¡No, no se ha hecho bien! Aristóteles nos dice que hay dos poderes políticos: mandar y obedecer. Ni se ha sabido mandar ni se ha sabido obedecer y, cuando sucede esto, solo nos espera, como decía Ganivet, la 'patología social', esto es, una sociedad enferma moral y éticamente.

En definitiva, ¿Por qué no se ha hecho mejor? La conclusión es clara: No se ha sabido educar ni mejorar a los ciudadanos. Sin saber juzgar, sin valores de referencia y sin principios civilizatorios, nada se puede mejorar. Habrá que aceptar la severidad y dureza con las que las próximas generaciones van a juzgar a los diseñadores de esta democracia o, mejor, desdemocracia.