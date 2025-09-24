Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De Buenas Letras

Santano

Francisco López Barrios

De la Academia de Buenas Letras de Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:12

Si hubiese que hablar de un proceso de maduración creativa, largo en el tiempo, progresivo en las formas y hondo en los resultados, habría que ... referirse sin duda a José Antonio Santano, poeta cordobés, de Baena, que ahora nos deslumbra con un libro que lleva el título de 'La Luna en el Olivar' y el subtítulo de 'Cancionero de Haikus'. Y digo que nos deslumbra y nos sorprende porque es la luna, con sus entresueños y el soliloquio de sus penumbras, la que se encargará de deslumbrarnos, contradictoria, solemne y clara, en el espacio místico del olivar.

