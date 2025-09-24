Si hubiese que hablar de un proceso de maduración creativa, largo en el tiempo, progresivo en las formas y hondo en los resultados, habría que ... referirse sin duda a José Antonio Santano, poeta cordobés, de Baena, que ahora nos deslumbra con un libro que lleva el título de 'La Luna en el Olivar' y el subtítulo de 'Cancionero de Haikus'. Y digo que nos deslumbra y nos sorprende porque es la luna, con sus entresueños y el soliloquio de sus penumbras, la que se encargará de deslumbrarnos, contradictoria, solemne y clara, en el espacio místico del olivar.

Pero, antes de respirar los haikus que componen el libro, bien perfilados y mejor resueltos por el poeta, quizás convenga hablar del continente, hablar del objeto libro. Un pequeño lujo en este caso. Con un formato inusual de poco más de 14 por 14, un cuidado interior que va desde la edición en color verde oliva de las páginas de respeto hasta la elección de un generoso cuerpo de letra para leer con comodidad el texto del volumen, hasta un código QR que nos dará acceso a un audiovisual lleno de olor, color y sabor a campo andaluz, a olivar andaluz, a una riqueza estética que con Séneca se convirtió en ética y con Manuel Rodríguez 'Manolete', desde otra experiencia vital, en la fusión del gesto y la indolencia, de la Ética y la Estética, de una forma apasionada y senequista de entender la creatividad movida por lo telúrico lunar, por la inundación de lo mistérico.

Ese es el territorio que elige, y nos ofrece frecuentar, el poeta. Y en esa invitación, apoyada en la humildad del haiku, su voz se manifestará proteica, radical y profética en ocasiones –«Púrpura carne/ en las ramas de árbol/ creciente abismo»–; entrañada en definiciones geoemocionales otras –«De norte a Sur/ cereal olivar/ humana patria»–; abierta a las recuperaciones de la memoria –«La voz del aire,/ del olivar el eco/ de la pobreza»– y así hasta un recorrido espiritual de alto voltaje que no olvida la circunstancia vital del olivar nocturno, cuando la luna, soporte de sus trascendentes sugerencias, lo abandona: –«El olivar/ en las noches sin luna/ puro misterio»–. Un misterio que Santano desbroza con su sensibilidad a flor de piel.

Con este libro, el poeta pasa del torrente verbal controlado a la síntesis expresiva apoyada en la conmovedora revelación de sus haikus. Un camino áspero, de exigente calidad depurativa, que Santano resuelve con la potencia lírica, absorbente y fluida, de su poesía.