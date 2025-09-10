Negar a la Universidad de Granada la implantación del grado en Inteligencia Artificial no es un trámite administrativo. Es un ataque frontal al futuro de ... esta ciudad y a su modelo económico basado en el conocimiento, que depende esencialmente de la alta cualificación universitaria.

No hablamos de una titulación cualquiera. La Inteligencia Artificial es la disciplina que hoy determina el empleo, la competitividad de las empresas y la capacidad de un territorio para atraer inversión y talento. Granada, con una universidad puntera, la primera de Andalucía en el ranking de Shanghái y referente internacional en computación y biomedicina, estaba preparada para liderar ese salto. Más de 1.200 alumnos ya se habían inscrito provisionalmente. Y, sin embargo, la Junta de Andalucía ha decidido cerrar la puerta, favoreciendo a universidades privadas mientras obstaculiza a la pública.

Las consecuencias son graves y tangibles. Empresas tecnológicas que miraban a Granada pueden optar por instalarse en otras ciudades donde encuentren el talento que aquí se nos niega. Nuestros jóvenes pierden oportunidades de formación de vanguardia y empleo de calidad. Y la ciudad entera ve cómo se desmantela el prestigio y el liderazgo que tanto esfuerzo nos costó levantar.

Hace unos años demostramos que, cuando Granada levanta la cabeza, es capaz de lo imposible. Recuperamos el legado de Lorca, pusimos fin al aislamiento ferroviario, arrancamos el Metro y conseguimos que Europa mirara a nuestra ciudad con la candidatura al acelerador de partículas. El mundo se fijó en Granada con los Premios Goya y con la cumbre europea de líderes celebrada aquí.

Lo hicimos porque hubo ambición y una visión clara: apostar por la ciencia, la cultura y la innovación como motores de futuro.

Al levantar la cabeza, vislumbramos un rumbo.

Y precisamente porque hoy falta esa ambición en quienes gobiernan, ha tenido que ser una instancia externa —el Consejo de Universidades, con el respaldo del Gobierno de España— la que repare el daño provocado por la Junta de Andalucía. A pesar del veto impuesto por Moreno Bonilla, el Consejo ha aprobado de forma excepcional e inédita la implantación del Grado en Inteligencia Artificial y del Grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Granada. Una resolución que reconoce la solidez académica de la UGR y desautoriza la decisión política de la Junta.

Esta victoria no es fruto de quienes negaron el grado, sino de la comunidad universitaria, del trabajo riguroso de la Universidad de Granada y del apoyo social e institucional que ha rodeado esta reivindicación. La alcaldesa ha llegado tarde, celebrando lo que no defendió. Y Moreno Bonilla ha perdido esta batalla después de haber dañado gravemente a Granada.

El Consejo de Universidades ha estimado íntegramente las alegaciones de la Universidad y ha dejado claro que los informes denegatorios carecían de fundamento técnico. Se ha demostrado que el veto no era académico, era político. Y su objetivo no era otro que debilitar la universidad pública.

Ahora bien, también hay que decirlo: el daño está hecho. Los grados no podrán comenzar este curso. La Universidad, con responsabilidad, ha anunciado que su implantación será en el curso 2026–2027. Se ha perdido un año. Se ha frustrado la vocación de más de mil jóvenes. Y se ha enviado un mensaje peligroso a las empresas tecnológicas: que el talento en Andalucía no siempre encuentra respaldo.

Hoy, en cambio, pese a esta rectificación forzada, seguimos asistiendo a la parálisis del gobierno andaluz.

No hay nuevos proyectos. El único gran avance transformador llega del Gobierno de España, con el impulso definitivo al AVE. Mientras tanto, Moreno Bonilla condena a Granada al silencio y al retroceso, negándonos estos grados hasta que el Consejo de Universidades le ha obligado a rectificar.

No podemos aceptar esta resignación. Hace falta levantar la cabeza y actuar.

Defender con firmeza la implantación efectiva y sin más retrasos del grado de Inteligencia Artificial en la UGR. Exigir a la Junta que deje de obstaculizar y se comprometa con Granada como capital del conocimiento.

Recuperar el pacto metropolitano que resuelva los grandes problemas de movilidad, vivienda y medio ambiente, y una estrategia decidida que ligue universidad, investigación y empleo. Apostar por atraer inversión tecnológica, por conectar la innovación con nuestras empresas y por ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de quedarse en su tierra para construir futuro.

Granada no puede volver a ser invisible. Granada ha demostrado que no se calla. Que la inteligencia —humana y artificial— no se censura.

Nos toca a todos levantar la cabeza, exigir respeto y reclamar el lugar que nos corresponde. Porque solo juntos, creyendo en lo que ya fuimos capaces de lograr, podremos asegurar el futuro que esta tierra merece.