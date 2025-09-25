España, un Estado polarizado

El taimado Pedro Sánchez desde que alcanzara el poder hace más de siete años ha tenido como único y principal objetivo su conservación. Para ello ... no dudó en buscar las alianzas con todos los partidos que le facilitaran ese objetivo. Tampoco vaciló en mentir con reiteración, incumplir las promesas electorales, aceptar el chantajeo permanente de los partidos independentistas, conculcar la Constitución y las leyes, atacar al Poder Judicial o ningunear al Poder Legislativo en una deriva claramente autocrática. En un contexto claramente decadente, atrapado en una red de corrupción que ha llevado a la cárcel al secretario de organización de su partido (Santos Cerdán); procesado al anterior (Ábalos) y a su asistente Koldo García; procesado el Fiscal General del Estado; imputados su hermano y su propia esposa y pendiente de los informes de la UCO que amenazan con extender la trama hasta no se sabe a qué otras personas o instituciones puede alcanzar, Pedro Sánchez necesitaba angustiosamente una estrategia nueva nacida seguramente durante aquellos cinco días que se tomó de asuntos propios en los que se retiró (abandonando sus obligaciones) al rincón de pensar.

La nueva estrategia, bajo mi punto de vista, se basaba en reforzar el muro de división social que anunció en su día, generando una fuerte polarización ciudadana: los buenos somos los progresistas y los demás, malos y fachas. Este ansia de polarización nace del sentimiento de su debilidad parlamentaria y pérdida progresiva de apoyo electoral tal y como revelan las encuestas no «tezánicas» y, consecuentemente, la búsqueda febril del sostenimiento de su suelo electoral.

La polarización propugnada lleva progresivamente al radicalismo y al fanatismo ideológico pero revestido de una pátina de socialización de la política que le permite enfervorizar a las masas, consiguiendo que su mirada se aleje de los verdaderos problemas que sufre la población.

En paralelo, el Gobierno y los partidos que le sustentan han trabajado y conseguido en gran medida la colonización de determinadas instituciones: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CIS y empresas públicas que le han posibilitado la práctica de un nepotismo descarado que a la postre ha generado una ingente red clientelar.

Ante este estado de cosas, Sánchez complementa este planteamiento con un giro de sus políticas hacia su izquierda, tratando de atraer los voto de Sumar y Podemos.

Rodeado y acosado por la presunta red de corrupción, el presidente en lugar de dimitir y convocar elecciones generales, como hubiera hecho cualquier dirigente democrático digno, se aferra al poder y llama a arrebato a todos sus fieles y serviles compañeros y medios afines que se aprestan a repetir como papagayos las consignas recibidas que se van generando de acuerdo con el evento en cuestión y a activar la engrasada maquinaria monclovita de cortinas de humo que difunde, con promiscuidad casi obscena, cualquier asunto por irrelevante que sea, pero que sirva para que se deje de hablar de la corrupción y reoriente la conciencia colectiva hacia un postureo impostado: la dana, los fuegos forestales, las desavenencias con la OTAN y con los Estados Unidos, los jueces que hacen política, la incomparecencia del líder de la oposición a la apertura de año judicial.

Mención aparte merece el gran filón que le ha proporcionado el conflicto palestino-israelí que, interesadamente, ha posibilitado: una trifulca semántica (genocidio o masacre); la obstaculización de la vuelta ciclista, alentada por el propio presidente; la negativa de TVE a participar en Eurovisión (desautorizada por la UE); una guerra comercial no exenta de dificultades en lo referente a las armas y alta tecnología militar y a tensionar al límite las relaciones diplomáticas con Israel.

El presidente, en claro modo electoral ha nombrado candidatos en distintas comunidades autónomas a determinados ministros que se ocupan más de los mítines que de resolver los graves problemas que angustian a los ciudadanos: la vivienda, la carestía de la cesta de la compra, la inmigración masiva e ilegal, la pobreza infantil, el paro (cuya tasa sigue siendo la mayor de Europa), la inseguridad jurídica, los okupas, la problemática agrícola y ganadera, el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, especialmente Renfe.….

Con este panorama, el gobierno que sigue abusando del decreto-ley y perdiendo iniciativas parlamentarias, lleva dos años sin presentar los presupuestos generales del Estado y se acerca la fecha límite para presentar los correspondientes al ejercicio de 2026, en cumplimiento de lo que establece el artículo 134.3 de la Constitución y todo apunta a que estos tampoco saldrán adelante. Conviene recordar en este punto la sentencia que en su día pronunció Pedro Sánchez: «Un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina».

Pero no importa, pues ahora cambió de opinión y dice: «Si no se aprueban, los prorrogamos», por tercer año consecutivo. Las disensiones en el seno del gobierno son palmarias y ya las discrepancias de los ministros de Sumar se hacen públicas. Consecuentemente el Gobierno, aun aceptando el permanente chantaje de los separatistas, está paralizado y en el mejor de los casos realizando una pésima gestión como es el caso del ministro Oscar Puente.

La alternativa a la parálisis y/o la mala gestión del Gobierno es la crispación y la confrontación, buscando culpabilizar al adversario político de sus errores e incumplimientos. Ejemplo de ello son las sesiones de control al gobierno que producen sonrojo. El Gobierno hace oposición a la oposición y toma el pelo a los ciudadanos no contestando nunca a las cuestiones que la oposición plantea.