La crisis sanitaria actual

La salud es sin duda el bien más preciado por el ser humano, por ello todo lo que concierne a su preservación conlleva un alto ... nivel de exigencia por parte de la ciudadanía.

El art. 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y establece la atribución de competencias a los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Así mismo, en su título VIII, organiza las atribuciones y competencias de Estado sobre la base de la institucionalización de las comunidades autónomas.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, sin perjuicio de las competencias residuales del Estado que establece el art. 149.1.16 de la Constitución.

El sistema nacional de salud español, otrora la envidia de multitud de países, siempre, desde su creación, ha estado en una permanente crisis financiera, de personal, de demanda de servicios...... Su carácter de universal, gratuito, equitativo, solidario y de calidad hizo de él un ejemplo para muchos países. Además resultaba muy eficiente, ya que el porcentaje del PIB dedicado a su funcionamiento era realmente bajo lo que llamaba poderosamente la atención de otros países más ricos que España.

¿Cuáles son, a mi juicio, las causas por las que esa crisis permanente ahora se agudiza a la par que se incrementa un mayor descontento de los ciudadanos?:

1. En primer lugar, el envejecimiento de la población que lógicamente incrementa la demanda asistencial y el consumo de otras prestaciones: farmacéuticas, ortopédicas…. que se ve complementado con un grave descenso de la tasa de natalidad (la más baja de Europa) que está provocando una inversión de la pirámide demográfica. Se estima que solo por este concepto el gasto sanitario aumenta un 2% anual.

2. La gratuidad del servicio puede que incite a su sobreutilización por parte de un sector de la ciudadanía, lo que sobrecarga los servicios a la par que esta no toma conciencia del alto coste de los mismos. Recuerdo alguna anécdota al respecto que sucintamente paso a describir: una mañana temprano acudí a un pueblo –cuyo nombre ocultaré- donde estábamos realizando una reforma del consultorio. Cuando llegué me encontré en la puerta un grupo de ancianos a los que saludé y les pregunté si venían hoy al consultorio para revisión. Casi al unísono me respondieron «no, nosotros venimos todos los días, porque el médico es muy bueno». En otra ocasión, cosa relativamente frecuente, un paciente que había estado hospitalizado largo tiempo sometido a un trasplante exitosamente y que había supuesto un alto coste para el erario público de varios millones de las antiguas pesetas, me envió una queja porque «la sopa estaba fría».

3. El incremento poblacional derivado en gran medida de la gran inmigración, que también demanda servicios. Ya es habitual ver personas extranjeras en las salas de espera de las consultas hospitalarias o de los servicios de urgencia. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de Enero de 2025 había en España 6,85 millones de residentes de nacionalidad extranjera y la población de residentes, pero nacidas en el extranjero superaba los 9,3 millones de personas.

4. La diversificación de los servicios con la creación nuevas especialidades médico-quirúrgicas.

5. Los avances tecnológicos que han producido la aparición de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas que no sustituyen a las existentes sino que las complementan o perfeccionan.

6. La infrafinanciación vinculada a un modelo obsoleto e inequitativo del modelo de financiación autonómica y a la falta de nuevos presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo.

7. Las condiciones laborales y los bajos salarios del personal sanitario, en general, especialmente médico, que les fuerza a optar por emigrar a otros países, fundamentalmente europeos, donde los emolumentos son muy superiores.

8. La falta de previsión por parte de la Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (Ministerio de Sanidad), que no ha tenido en cuenta la perdida de personal sanitario que ha supuesto la emigración; ni la jubilación de otros muchos y no ha ofertado suficiente número de plazas MIR lo que ha producido un déficit en las plantillas de determinadas especialidades.

Todo ello ha conducido a un incremento de las listas de espera médico-quirúrgicas y de realización de pruebas diagnósticas produciéndose situaciones desconocidas hasta hace poco tiempo como una demora en las consultas de atención primaria de hasta semanas, con la consecuente derivación espontanea de la población hacia los servicios de urgencia hospitalarios que busca una solución a sus problemas de salud lo que provoca, por tanto, una saturación de dichos servicios de urgencia o a acudir al sistema privado de salud aquel que se lo puede permitir.

El final ha sido un deterioro progresivo de la calidad asistencial y un mayor descontento de los ciudadanos usuarios.

Todas estas circunstancias hacen que probablemente la gestión del Sistema Sanitario sea la más compleja de todos los departamentos gubernamentales y que obliga a sus responsables a una constante vigilancia y revisión monitorizada de su buen funcionamiento. Esto es lo que ha fallado en Andalucía con el cribaje del cáncer de mama, cuyas consecuencias, indudablemente muy negativas, están por determinar caso a caso, y obligan a realizar la inmediata revisión y solución de todos los casos y asumir las responsabilidades políticas o de otra naturaleza.

En paralelo, se debería realizar una revisión global del sistema sanitario de Andalucía y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar su normal funcionamiento y el aprecio de la ciudadanía perdido.

* Francisco Cano Bueso fue delegado de la Consejeria de Salud de la Junta de Andalucía en las provincias de Málaga, Córdoba y Granada, entre los años 1992 y 2005