Ética y sociabilidad en Pablo Iglesias Posse

Como es sabido, Pablo Iglesias Posse (1850-1925) proviene de una familia obrera humilde. Fue hijo de un peón municipal que murió cuando Iglesias era ... niño, lo que propició su traslado familiar a Madrid. Allí aprendió el oficio de tipógrafo, estudió francés y se convirtió en un lector autodidacta implicado en actividades obreras y sindicales en pro de la justicia social de la época.

Iglesias fue una figura clave en la historia del movimiento obrero en España. Su vida estuvo dedicada a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora, desarrollando una conciencia política desde muy joven hasta la fundación del PSOE en 1879 y de la UGT en 1888. Fue una persona muy respetada por su honestidad y compromiso, dando ejemplo con su forma de vida sobre lo que quería conseguir y alcanzar en la sociedad. Una ejemplaridad que contrasta mucho con gran parte de la acción política actual en donde esta brilla por su ausencia con mucha frecuencia. Este es uno de sus legados más relevantes.

Es complicado destacar ideas novedosas de este líder político pues sobre él se ha dicho y escrito mucho. En esta breve semblanza, quisiera destacar dos aspectos que me parecen relevantes: la importancia de la ética en su concepción socialista y su apuesta por la solidaridad interna dentro de la ciudadanía expresada en su planteamiento sobre las Casas del Pueblo.

El pensamiento ético que sustenta su política socialista puede ser visto como parte de un desarrollo democrático posterior ya que en su época la democracia era algo incipiente; una concepción democrática que se fue ampliando con el paso de los años, sobre todo después del periodo de entreguerras y con su expansión tras la Segunda Guerra Mundial. En esto, sus ideas sirvieron de caldo de cultivo para posteriores hazañas democráticas, anticipando algunas ideas –y faltando otras– que no estaban exentas de contradicciones como las que marcaron a toda una época tan convulsa como la que le tocó vivir.

En este sentido cabe destacar la defensa de ciertos valores éticos y las políticas correspondientes que tuvieron eco y resonancia para la democracia del siglo XX y más para el caso español. Que en 1910 fuera el primer diputado socialista en el Congreso significó un aldabonazo muy potente para que los obreros estuvieran representados en el Parlamento de una forma más igualitaria. En una época dominada por las élites, llevó a la Cámara baja las preocupaciones de la clase trabajadora, lo que ayudó a forjar una democracia más representativa e inclusiva. Desde su escaño y en sus discursos Pablo Iglesias defendió ideas que hoy consideramos básicas en una democracia moderna como los derechos laborales y sociales –como la jornada de 8 horas–; los derechos de las mujeres; la educación pública, laica y universal; la libertad de expresión y derecho de huelga; o la justicia social y la participación política universal.

Iglesias apostó por el cambio a través de vías pacíficas y democráticas. Su estilo reformista fue muy importante para que el movimiento obrero se integrara en la política legal e institucional. Para él, el socialismo era la forma de construir una sociedad sin explotación, donde los trabajadores tuvieran derechos, dignidad y poder político.

Se puede decir que su socialismo obrero tuvo una vertiente ética muy significativa. Fue el pilar desde el que construyó todo su pensamiento dándole una dimensión ética a las demandas políticas que afectaban a ideales tales como la igualdad, la libertad o la solidaridad. No solo hablaba de economía, sino también de valores como la honestidad, el compromiso cívico o la justicia. Iglesias veía el socialismo como una causa moral, no solo política, lo que suponía una singularidad respecto de otras concepciones de la época y que años más tarde veremos reflejada en las ideas democráticas de la segunda mitad del siglo XX en donde la cuestión social, por poner un ejemplo emblemático, ocupará un lugar muy destacado.

Con igual ímpetu, y como consecuencia de su concepción ética, apostó por nuevos espacios de sociabilidad entre la ciudadanía. Defendió la necesidad de que la clase trabajadora del momento se formara y organizara para que pudiera luchar por sus derechos fomentando asociaciones como las Casas del Pueblo, las cuales fueron unas instituciones fundamentales para el movimiento socialista en España. Eran sedes locales del PSOE y de la UGT que servían como centros de organización obrera al modo de los denominados Centros Obreros que empezaron a surgir a finales del XIX e inicios del XX. Pero en cuanto a sus funciones fueron algo más que sedes. Estas organizaciones fueron «escuelas de democracia» para muchas personas que antes no tenían voz ni voto. Era una forma de sociabilidad que generaba asociación y vida solidaria entre sus miembros. Alojaban reuniones, mítines, actos culturales y de ocio –teatro, conferencias, recitales–. Tenían bibliotecas, aulas para la formación, escuelas para la alfabetización –laicas, infantiles– y para la enseñanza profesional prestando servicios asistenciales –cooperativas, ayuda mutua en casos de enfermedad, huelga o necesidad–. Hablamos de espacios públicos de encuentro y convivencia que se convirtieron en lugares centrales para el desarrollo de la vida política, cultural y social del movimiento obrero.

Las Casas del Pueblo fueron muy importantes durante la Segunda República en la que vivieron un auge enorme ayudando a la ampliación de la conciencia política, social y cultural de los sectores más desfavorecidos. Finalmente terminaron siendo fuertemente reprimidas y suprimidas por la larga y tiránica dictadura franquista. Tras la llegada de la democracia estas instituciones socio-culturales volvieron a cobrar protagonismo, aunque con variaciones. Hoy en día, por desgracia, han sufrido un declive importante que habla de los cambios acaecidos en la sociabilidad del momento. Tanto es así que cabe preguntarse si no sería necesario una revitalización de algo similar en aras del desarrollo de cierta cultura igualitaria y participativa dentro de nuestras maltrechas democracias.

La apuesta por esta sociabilidad interactúa con los principios éticos antes expuestos tanto en cuanto ambas permiten el desarrollo social y moral de las personas en aras de una sociedad más justa. Es con estas y otras razones como Pablo Iglesias Posse, junto a otras personalidades del momento, formó parte de una serie de autores y autoras que ayudaron a preparar el camino hacia una España democrática donde los derechos civiles, políticos y sociales adquirirán un papel central.